وزير الإسكان: ١٨% من المتقدمين للصندوق العقاري دخلهم أقل من 5 آلاف

تواصل – الرياض:

أكد وزير الإِسْكَان ماجد الحقيل ‘‘أن الانتقادات التي يواجهها المواطن بأنه “لا يسدد الإيجار” ليست صحيحة، مُشِيرَاً إلى أن الأغلبية منتظمون وتوجد بعض القضايا على بعض الأسر التي لم تستطع السداد، وهي حالات قليلة لا تصل إلى ٥٪‏ من المستأجرين.

وقال الحقيل خِلَال لِقَائِه مع عدد من رجال الأَعْمَال بالغرفة التجارية بمنطقة جازان، وبحضور مستشار وزير الإِسْكَان والمشرف على وكالة الوزارة للدعم السكني صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال آل سعود، وأمين منطقة جازان محمد الشايع: ‘‘إن عدد المتقدمين على وزارة الإسكان في برنامج الدعم السكني بلغ مليوناً ومئة ألف متقدم‘‘، لَافِتَاً إلى تضاعفهم خلال عام واحد فقط، مُشِيرَاً إلى ازدياد العدد بشكل ملحوظ حتى اليوم، ولدى الصندوق العقاري التابع للوزارة ١٢٠ ألف مواطن أعلنت أسماؤهم ولم يقرضوا، وبعضهم زاد انتظاره عن خمس سنوات، لَافِتَاً إلى أنه وحسب الاتفاق المبرم مع وزارة المالية أن رَأْسمَال الصندوق العقاري سيرتفع لـ١٩٠ ملياراً خلال السنوات المقبلة، بِحَسَبِ “الرياض”.

وكشف الحقيل أن ١٨% من المتقدمين على الصندوق العقاري يبلغ دخلهم أقل من خمسة آلاف ريال، والبقية أعلى من خمسة آلاف ريال، وحول مشروع ضاحية الملك عبدالله بجازان، أكد الحقيل أنه تم سحب المشروع الخاص بضاحية الملك عبدالله من الشركة السابقة، وتم ترسيته لشركة أخرى، وسينتهي العمل منه خلال سنة ونصف تَقْرِيبَاً، ونفى الوزير دعم الوزارة للفوائد في القروض العقارية مُؤكِّدَاً دعمه للأرباح وَفْقَاً للشريعة الإسلامية، وَأَكَّدَ أن المستفيدين مدعومون من الوزارة بشكل مباشر، حيث يتم إيداع المبالغ شَهْرِيّاً في حساباتهم لدى الممولين.

وَأَكَّدَ الحقيل أن إجمالي المستحقين في أرخبيل جزر فرسان هم حوالي ٥١٧ مستفيداً سيصل إلى رقم صفر خلال العام ٢٠١٧، مُشِيرَاً إلى أن منطقة جازان عُمُومَاً ستحظى بأكثر من ٢٥٠٠ وحدة سكنية، مُبَيِّنَاً أن الوزارة استطاعت استقطاب المتبرعين بالمساكن، حيث وفَّر المتبرعون حتى الآن عشرة آلَاف منزل حتى الوقت الحالي، مُعْتَبِرَاً البداية مع القطاع الخيري والجمعيات والمتبرعين مَا زَالت ضعيفة، لَافِتَاً في الوقت نفسه أن الوزارة تحرص على تنمية الجانب غير الربحي والوقفي، وقد وعد رجال الأَعْمَال في منطقة الرياض بإيصال التبرعات في ذلك الجانب إلى ١٠ مليارات ريال، مُشِيرَاً إلى أنه سيتم عمل برنامج بهذا الخصوص وحوكمته وسيعلن خلال شهر.

من جهة أُخْرَى، أكد أمين منطقة جازان محمد الشايع أن الأمانة أوجدت منظومة المعلومات الجغرافية لتسريع العمل المهني الخدمي، وقد أطلق وزير الشؤون البلدية والقروية منصة “بلدي” والتي تسهم في التسريع، وحصلت جازان على المركز الأول لهذا البرنامج.