المدينة.. تورط موظفة بمدرسة في بيع سيارات بطرق مشبوهة

تواصل ـ المدينة المنورة:

تحقق الجهات الأمنية في المدينة المنورة مع صاحب معرض سيارات ووسيط وموظفة بإحدى مدارس المدينة المنورة، إثر تورطهم في عمليات بيع سيارات بنظام التقسيط بمبالغ كبيرة بطرق مخالفة.

وكانت إدارة التعليم في المدينة المنورة قد أحالت موظفة تعمل في إحدى مدارس البنات للجهات الأمنية، بعد اكتشافها لعمليات تزوير في المحررات الرسمية قامت بها الموظفة لتقديمها لمعرض السيارات لتسهيل عملية بيع السيارات بنظام التقسيط بأسماء معلمات وطالبات دون علمهن.

وعلمت مصادر مطلعة، أن الجهات الأمنية أوقفت صاحب معرض السيارات ووسيطا كان له تواصل مباشر مع موظفة التعليم على ذمة إجراء عمليات مالية غير نظامية، والمشاركة في استخدام محررات وخطابات رسمية صادرة من التعليم، وفقا لـ«الوطن».

وقال المتحدث الإعلامي لإدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة عمر البرناوي، فيما يتعلق باستفساركم عما أقدمت عليه إحدى الموظفات الإداريات بإحدى مدارس المنطقة باستخدام أوراق رسمية وتعريفات لها بغير اسمها الحقيقي لاستخدامها في الحصول على تسهيلات في شراء سيارات بالتقسيط، فإن القضية بالفعل حصلت من إحدى الإداريات‘‘.

ورصدت إدارة المدرسة هذه المخالفات وأبلغت الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارتي المتابعة والقانونية والتي وقفت عليها ومن ثم حولت إلى الجهات الأمنية المعنية والمختصة بمثل هذه القضايا لمتابعة التحقيق فيها، ولم يصل للإدارة حتى الآن النتائج النهائية للتحقيق.