«MBC» توقف المذيعة «رنا هويدي» وتحيلها للتحقيق بسبب تغريداتها المسيئة للمملكة

تواصل – الرياض:
استنكر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استضافة (mbc) لشخصيات تسيء للمملكة، وتطعن في رموزها، وتشكك في مواقفها.
ودشن المغردون هشتاقاً بِعُنْوَان: #سب_السعودية_وتعيّن_في_mbc، تساءل فيه البعض عن سبب استضافة (mbc)، لعددٍ من الشخصيات الإعلامية والسياسية والدينية التي لها مواقف معادية للمملكة وتسيء إليها.
وقال الإِعْلَامي سعيد حسين الزهراني، في تغريدة له: “طالما تشترون من منتجات المعلنين فيها، والداعمين لها، فتحملوا الشتيمة بفلوسكم.. فلسوها إن كنتم صادقين وجادين!”.
فيما قال المغرد خالد العلكمي: لا جديد #اشتمونا_نستضيفكم “رنا هويدي” آخر استقطابات MBC وهنا عينة من أقوالها المأثورة ونبذة عن أخلاقها”، وأورد المغرد صوراً من تغريدات لرنا هويدي تحمل إساءات بالغة للمملكة، ورموزها، ومواقفها، وأورد خالد العلكمي أسماء استضافتهم (mbc)، من المسيئين للمملكة أمثال: إياد جمال الدين، نجاح محمد، أحمد كريمة، فدوى القلال، رنا هويدي، وقال: “ولن ننسى مهزلة تلميع حسن زميرة – يقصد الرافضي حسن نصر الله – لكل ساقط لاقط”.
مصادر إعلامية قَالَتْ: إن مجموعة قنوات mbc أوقفت، اليوم، المذيعة رنا هويدي عن العمل وأحالتها للتحقيق؛ بعد تداول تغريدات مسيئة منها للمملكة عبر حسابها الرسمي في تويتر، وقَالَتْ مصادر في المجموعة: “تم إِيقَاف المذيعة عن العمل، وأُحيلت للتحقيق”.
وقال الإِعْلَامي عبدالله البرقاوي في تغريدة له: “تم إيقاف الإعلامية رنا عن العمل، وإحالتها للتحقيق”.
هههههه يحسبونا اغبياء
محاولة بعد ان وجدوا انهم خسروا الناس
والله ان العتب ليس الا على من لا زال يحتفظ بقنواتهم ويتناقل اخبارهم وفيديوات لهم ويتابع بعض برامجهم! نرئ تجاوزاتهم هم وغيرهم التي طالت شريعتنا وقيمنا ومجتمعنا ونغضب وفي نفس الوقت لا زال بعضنا يتابعهم ويتداول اخبارهم ومقاطع من برامجهم وافلامهم! ما هذا التناقض! ام اننا لا نستطيع المقاومة!
انتبهوا حتئ ولو كنتم تشاهدون الاشياء العادية في قنواتهم فانتم تشجعونهم على الاستمرار من حيث لا تدرون! متابعتهم تزيد نسب اعلاناتهم ومكاسبهم وبالتالي بقائهم واستمرارهم في تجاوزاتهم، هم لا يريدون الخسارة
دعوهم يحترموكم