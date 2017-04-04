«MBC» توقف المذيعة «رنا هويدي» وتحيلها للتحقيق بسبب تغريداتها المسيئة للمملكة

تواصل – الرياض:

استنكر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، استضافة (mbc) لشخصيات تسيء للمملكة، وتطعن في رموزها، وتشكك في مواقفها.

ودشن المغردون هشتاقاً بِعُنْوَان: #سب_السعودية_وتعيّن_في_mbc، تساءل فيه البعض عن سبب استضافة (mbc)، لعددٍ من الشخصيات الإعلامية والسياسية والدينية التي لها مواقف معادية للمملكة وتسيء إليها.

وقال الإِعْلَامي سعيد حسين الزهراني‏، في تغريدة له: “طالما تشترون من منتجات المعلنين فيها، والداعمين لها، فتحملوا الشتيمة بفلوسكم.. فلسوها إن كنتم صادقين وجادين!”.

فيما قال المغرد خالد العلكمي‏: لا جديد #اشتمونا_نستضيفكم “رنا هويدي” آخر استقطابات MBC وهنا عينة من أقوالها المأثورة ونبذة عن أخلاقها”، وأورد المغرد صوراً من تغريدات لرنا هويدي تحمل إساءات بالغة للمملكة، ورموزها، ومواقفها، وأورد خالد العلكمي أسماء استضافتهم (mbc)، من المسيئين للمملكة أمثال: إياد جمال الدين، نجاح محمد، أحمد كريمة، فدوى القلال، رنا هويدي، وقال: “ولن ننسى مهزلة تلميع حسن زميرة – يقصد الرافضي حسن نصر الله – لكل ساقط لاقط”.

مصادر إعلامية قَالَتْ: إن مجموعة قنوات mbc أوقفت، اليوم، المذيعة رنا هويدي عن العمل وأحالتها للتحقيق؛ بعد تداول تغريدات مسيئة منها للمملكة عبر حسابها الرسمي في تويتر، وقَالَتْ مصادر في المجموعة: “تم إِيقَاف المذيعة عن العمل، وأُحيلت للتحقيق”.

وقال الإِعْلَامي عبدالله البرقاوي في تغريدة له: “تم إيقاف الإعلامية رنا عن العمل، وإحالتها للتحقيق”.