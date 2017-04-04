 هيئة «الأمر بالمعروف» تُطلق تطبيق «بلاغ» للأجهزة الذكيَّة  | صحيفة تواصل الالكترونية

هيئة «الأمر بالمعروف» تُطلق تطبيق «بلاغ» للأجهزة الذكيَّة 

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هيئة «الأمر بالمعروف» تُطلق تطبيق «بلاغ» للأجهزة الذكيَّة 

تواصل – محمد المقصّي:

أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطبيق “بلاغ” للأجهزة الذكيَّة؛ للمساهمة في التبليغ عن المخالفات، ولا يستغرق التسجيل للبلاغ سِوى دقيقة واحدة.

وتشمل البلاغات، التي ترسل عن طريق التطبيق: “العقيدة، والعبادة، والأخلاقيات، والمسكرات، والمخدرات، وغيرها من المنكرات”، كما يوجد أيضَاً إمكانية تحديد الموقع تلقائيّاً، أو يدويّاً، بخصوصية وسريَّة تامَّة.

تطبيق “بلاغ” الآن متوفر على:

أجهزة آبل: ‏https://appsto.re/sa/1-2a9.i

وأجهزة الأندرويد: ‏https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.pv.prod.balagh

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١ تعليق

  1. نخن بحاجة لكم
    نحن بحاجة لتفعيل دوركم اكثر واكثر

    نحن بحاحة الئ ان تكسبوا الناس وتجعلوهم معكم
    نحن بحاجة لاغلاق سبل وطرق المفسدين الكارهين لبلادنا ومجتمعنا وشريعتنا وقيمنا اللذين يلفون ويدورون لتبرير المنكرات ونشرها وتحليلها في بلادنا
    نحن بحاجة لتقوية وحدتنا نحن بحاجة للحفاظ على ما توخدنا عليه
    نحن بحاجة لنشر حقيقة وسطية الاسلام واعتداله نريد حقيقتها التي غابت عن المفسدين من الارهابيين واصحاب الاهواء اللذين ينسبون كل تفلت للوسطية والاعتدال!

    نحن بحاجة ان تكون للهيئة مكانة في نفوسنا جميعا وذلك بقوة التزامها وحجتها وبكسبها القلوب

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