هيئة «الأمر بالمعروف» تُطلق تطبيق «بلاغ» للأجهزة الذكيَّة 

تواصل – محمد المقصّي:

أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطبيق “بلاغ” للأجهزة الذكيَّة؛ للمساهمة في التبليغ عن المخالفات، ولا يستغرق التسجيل للبلاغ سِوى دقيقة واحدة.

وتشمل البلاغات، التي ترسل عن طريق التطبيق: “العقيدة، والعبادة، والأخلاقيات، والمسكرات، والمخدرات، وغيرها من المنكرات”، كما يوجد أيضَاً إمكانية تحديد الموقع تلقائيّاً، أو يدويّاً، بخصوصية وسريَّة تامَّة.

تطبيق “بلاغ” الآن متوفر على:

أجهزة آبل: ‏https://appsto.re/sa/1-2a9.i

وأجهزة الأندرويد: ‏https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.pv.prod.balagh