هيئة «الأمر بالمعروف» تُطلق تطبيق «بلاغ» للأجهزة الذكيَّة 

تواصل – محمد المقصّي:
أطلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تطبيق “بلاغ” للأجهزة الذكيَّة؛ للمساهمة في التبليغ عن المخالفات، ولا يستغرق التسجيل للبلاغ سِوى دقيقة واحدة.
وتشمل البلاغات، التي ترسل عن طريق التطبيق: “العقيدة، والعبادة، والأخلاقيات، والمسكرات، والمخدرات، وغيرها من المنكرات”، كما يوجد أيضَاً إمكانية تحديد الموقع تلقائيّاً، أو يدويّاً، بخصوصية وسريَّة تامَّة.
تطبيق “بلاغ” الآن متوفر على:
أجهزة آبل: https://appsto.re/sa/1-2a9.i
وأجهزة الأندرويد: https://play.google.com/store/apps/details?id=sa.gov.pv.prod.balagh
نخن بحاجة لكم
نحن بحاجة لتفعيل دوركم اكثر واكثر
نحن بحاحة الئ ان تكسبوا الناس وتجعلوهم معكم
نحن بحاجة لاغلاق سبل وطرق المفسدين الكارهين لبلادنا ومجتمعنا وشريعتنا وقيمنا اللذين يلفون ويدورون لتبرير المنكرات ونشرها وتحليلها في بلادنا
نحن بحاجة لتقوية وحدتنا نحن بحاجة للحفاظ على ما توخدنا عليه
نحن بحاجة لنشر حقيقة وسطية الاسلام واعتداله نريد حقيقتها التي غابت عن المفسدين من الارهابيين واصحاب الاهواء اللذين ينسبون كل تفلت للوسطية والاعتدال!
نحن بحاجة ان تكون للهيئة مكانة في نفوسنا جميعا وذلك بقوة التزامها وحجتها وبكسبها القلوب