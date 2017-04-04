بالفيديو.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في احد أسواق مكة

تواصل – عبدالله النعيم:
تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاب وهو يقوم يعتدي بالضرب على امرأة في أحد الأسواق العامة بمكة المكرمة، وأمام أعين من الحاضرين المتواجدين.
وأوضح الفيديو المتداول ان المرأة قامت أيضاً بالرد على المعتدي، فيما لم يتدخل أي من المتفرجين لوقف المشاجرة.
ذول زلايب ولا رجاجيل ؟ جالسين يتفرجون !!!!!
مافيه رجال يوفقه عند حده
استغفر الله العظيم ، حسبي الله ع ضعاف النفوس.
مافي اي رجال كلهم يتفرجون
ماشاءالله لانه من صنفها اعتدى علىها لو كان رجل أمامه كان مثل القطة بس هذا يدل على انه جبان وحقير
تستاهل
تستاهل ماضربها الا لسبب وواضح انها ماتستحي !!
كفو 👍
لا والله تستاهل اكثر اهي اللي بدت تفصخ جزمتها تبي تطقه وتبونه يتفرج عليها
مافي رجال يدافع عنها غريبة ي دنيا