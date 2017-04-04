 بالفيديو.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في احد أسواق مكة | صحيفة تواصل الالكترونية

بالفيديو.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في احد أسواق مكة

10

تواصل – عبدالله النعيم:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاب وهو يقوم يعتدي بالضرب على  امرأة في أحد الأسواق العامة بمكة المكرمة، وأمام أعين من الحاضرين المتواجدين.

وأوضح الفيديو المتداول ان المرأة قامت أيضاً بالرد على المعتدي، فيما لم يتدخل أي من المتفرجين لوقف المشاجرة.

 

شاهد ايضا

«المسند»: رياح نشطة مثيرة للغبار على أربع مناطق

«المسند»: رياح نشطة مثيرة للغبار على أربع مناطق

بالأسماء .. المتسابقون والمتسابقات على جائزة خادم الحرمين القرآنية

بالأسماء .. المتسابقون والمتسابقات على جائزة خادم الحرمين القرآنية

جلسة إضافية لـ«الشورى» غدا الأحد

جلسة إضافية لـ«الشورى» غدا الأحد

السفير بأمريكا يحث ممثلي المملكة على إيجاد فرص عمل للمبتعثين

السفير بأمريكا يحث ممثلي المملكة على إيجاد فرص عمل للمبتعثين

١٠ تعليقات

  5. ماشاءالله لانه من صنفها اعتدى علىها لو كان رجل أمامه كان مثل القطة بس هذا يدل على انه جبان وحقير

    اضافة رد

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>