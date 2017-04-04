بالفيديو.. شاب يعتدي بالضرب على امرأة في احد أسواق مكة

تواصل – عبدالله النعيم:

تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شاب وهو يقوم يعتدي بالضرب على امرأة في أحد الأسواق العامة بمكة المكرمة، وأمام أعين من الحاضرين المتواجدين.

وأوضح الفيديو المتداول ان المرأة قامت أيضاً بالرد على المعتدي، فيما لم يتدخل أي من المتفرجين لوقف المشاجرة.