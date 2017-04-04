«رويترز»: شركات أمريكية تقاضي بنوك ومؤسسات سعودية وتطالبها بـ4.2 مليار دولار بسبب هجمات 11 سبتمبر

تواصل- وكالات:

أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أمريكية، دعوى قضائية بمحكمة جزئية بولاية مانهاتن، ضد بنكي الراجحي والأهلي وشركات مرتبطة بعائلة بن لادن وجمعيات خيرية سعودية، للمطالبة بتعويضات تبلغ 4.2 مليار دولار، على خلفية هجمات 11 سبتمبر 2001.

وتشمل قائمة المدعى عليهم، شركة دلة أفكو عبر البلاد العربية، وشركة محمد بن لادن، ورابطة العالم الإسلامي، وجمعيات خيرية، وكيانات أخرى، بحسب وكالة “رويترز”.

وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ دفعتها إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في الممتلكات والأعمال إثر الهجمات.

يشار إلى أن المحكمة العليا الأمريكية كانت قد رفضت في الأعوام الماضية دعاوى قضائية رُفعت على عدد من البنوك والمؤسسات العربية -على خلفية الهجمات- منها “مصرف الراجحي”.

وأقرَّ الكونجرس الأمريكي في سبتمبر الماضي قانون “جاستا”، الذي يتيح مقاضاة السعودية بزعم تورطها في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.