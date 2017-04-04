مغردون يستنكرون الرقص والموسيقى في فعاليات «الأسبوع الثقافي الياباني» بالرياض

تواصل – الرياض:

استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الفعاليات التي أُعْلِنَ عنها في “الأسبوع الثقافي الياباني” التي تضمنت: “الرقص العربي”، “موسيقى الرقص”، “الرقص السلافيوني”، الموسيقى والمعازف، طِبْقَاً للبرنامج المُعلن.

جاء ذلك في وسم دشنه نشطاء على “تويتر” بِعُنْوَان: #منكرات_الأسبوع_الثقافي_الياباني، استنكر فيه المغردون برنامج الأسبوع وفعالياته.

وقَالَتْ أمل بنت محمد الشقير الشاعرة والأديبة، وطالبة ماجستير تخصص اللسانيات (النحو واللغة)، في تغريدة لها: يا أمة محمد!.. يا أمة الإيمان!.. يا أمة الصلاة والقرآن.. ألا تقض مضاجعكم هذه الصورة من برنامج عرضها أمس؟!

وفي تغريدة ثانية قَالَتْ “الشقير”: الأوتار والمعازف… من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف. (ابن حجر).

وأوردت المغردة “الجوهرة اليُوسف” حكم الشرع في فتنة سماع المعازف والغناء وقَالَتْ: “الله المستعان..!!”.

وتساءلت نورة الخالدي‏: لماذا لا تعون أننا في بلاد الحرمين لماذا لا تفقهون أننا في بلاد وُلد وتربى بها نبينا صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إلى متى؟

وتابعت الخالدي: هل تفقهون قولهم؟ هل تعرفون غثاءهم، عاداتهم وتقاليدهم جُلبت لكم.. هلَّا حافظتم على تراثكم.. سنة نبيكم.. وافتخرتم بهما؟