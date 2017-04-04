مغردون يستنكرون الرقص والموسيقى في فعاليات «الأسبوع الثقافي الياباني» بالرياض

تواصل – الرياض:
استنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الفعاليات التي أُعْلِنَ عنها في “الأسبوع الثقافي الياباني” التي تضمنت: “الرقص العربي”، “موسيقى الرقص”، “الرقص السلافيوني”، الموسيقى والمعازف، طِبْقَاً للبرنامج المُعلن.
جاء ذلك في وسم دشنه نشطاء على “تويتر” بِعُنْوَان: #منكرات_الأسبوع_الثقافي_الياباني، استنكر فيه المغردون برنامج الأسبوع وفعالياته.
وقَالَتْ أمل بنت محمد الشقير الشاعرة والأديبة، وطالبة ماجستير تخصص اللسانيات (النحو واللغة)، في تغريدة لها: يا أمة محمد!.. يا أمة الإيمان!.. يا أمة الصلاة والقرآن.. ألا تقض مضاجعكم هذه الصورة من برنامج عرضها أمس؟!
وفي تغريدة ثانية قَالَتْ “الشقير”: الأوتار والمعازف… من الآلات المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق، وهذه كلها محرمة بلا خلاف. (ابن حجر).
وأوردت المغردة “الجوهرة اليُوسف” حكم الشرع في فتنة سماع المعازف والغناء وقَالَتْ: “الله المستعان..!!”.
وتساءلت نورة الخالدي: لماذا لا تعون أننا في بلاد الحرمين لماذا لا تفقهون أننا في بلاد وُلد وتربى بها نبينا صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إلى متى؟
وتابعت الخالدي: هل تفقهون قولهم؟ هل تعرفون غثاءهم، عاداتهم وتقاليدهم جُلبت لكم.. هلَّا حافظتم على تراثكم.. سنة نبيكم.. وافتخرتم بهما؟
اللهم اكفناهم بما شئت
هالعادات القبيحة تم السماح بها من فترة قريبة ..
الله يهدي المسلمين في كل بلدان المسلمين
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون”الحذر الحذر أيها المسؤولون نبرأ إلى الله مما تفعلون
هم لا يعقلون لأنهم لو كانوا يعقلون لما فعلوا ما فعلوا