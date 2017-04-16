شاهد.. رد خادم الحرمين على مواطن طلب السلام عليه

تواصل – سعود الخالد:

فؤجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء خروجه من مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بأحد المواطنين طالبا السماح له بالسلام عليه بصوت عالٍ قائلاً: “أبو فهد ودي في السلام عليك، أنا جابر بن محسن، ابي أسلم عليك، طالبك طلبة”.

وأوضح مقطع فيديو متداول الملك سلمان وهو يقف عند المواطن ويرد عليه: “اسمعني، إذا جبتك بجيب غيرك، تعال لي بكره بالمزرعة”.