شاهد.. رد خادم الحرمين على مواطن طلب السلام عليه

تواصل – سعود الخالد:
فؤجي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أثناء خروجه من مقر مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بأحد المواطنين طالبا السماح له بالسلام عليه بصوت عالٍ قائلاً: “أبو فهد ودي في السلام عليك، أنا جابر بن محسن، ابي أسلم عليك، طالبك طلبة”.
وأوضح مقطع فيديو متداول الملك سلمان وهو يقف عند المواطن ويرد عليه: “اسمعني، إذا جبتك بجيب غيرك، تعال لي بكره بالمزرعة”.
كفو ي بو فهد اللهم احفظ هاذي البلاد وحفظ حكامها يارب العالمين
أمين يارب العالمين .
فعلاً رد واقعي ٠٠ المشكلة ان الكثير ما يزاحم لرغبات شخصية ولدنيا والله مغنيه٠ ولا أعمم بس هذا واقع ٠٠
يا ليت يتركون المجال لأهل الحاجة الفعلية ومن يطلب مصلحة عامه او من لا يستطيع قضاء حاجته الا بتدخل رسمي من ولاة الأمر٠