وفاة المعلم بابتدائية رغدان «أحمد سعيد مشهور» 

تواصل- محمد المقصّي:

توفي أحمد سعيد مشهور، الخميس، واقيمت عليه صلاة الميت اليوم، بعد صلاة الجمعة بجامع بن يحيى بمنطقة الباحة.

جدير بالذكر أن الفقيد يعمل معلماً بابتدائية رغدان، وكان -يرحمه الله- من الكوادر المميزة عرف عنه دماثة الخلق، وكان محبوب في مجتمعه.