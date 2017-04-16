 وفاة المعلم بابتدائية رغدان «أحمد سعيد مشهور»  | صحيفة تواصل الالكترونية

وفاة المعلم بابتدائية رغدان «أحمد سعيد مشهور» 

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وفاة المعلم بابتدائية رغدان «أحمد سعيد مشهور» 
تواصل- محمد المقصّي:
توفي أحمد سعيد مشهور، الخميس، واقيمت عليه صلاة الميت اليوم، بعد صلاة الجمعة بجامع بن يحيى بمنطقة الباحة.
جدير بالذكر أن الفقيد يعمل معلماً بابتدائية رغدان، وكان -يرحمه الله- من الكوادر المميزة عرف عنه دماثة الخلق، وكان محبوب في مجتمعه.

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١٢ تعليقات

  1. الله يرحمك ويتجاوز عنك ويغفرلك
    ويبدلك دار خير من دارك
    واهل خير من اهلك
    رحمك الله ياابافارس

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    • الله يرحمه والله انه خبر محزن تغمد الله اهله وذويه الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون

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  2. رحمك الله ياابي ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا على قراقك لامحزونون اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وسامحه

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  9. الله يرحمك يابو فارس ويتجاوز عنك عز الله انك الاخ الذي لم تلده أمي اللهم ارفع درجاته واكرم منازله في الفردوس الأعلى

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