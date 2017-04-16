وفاة المعلم بابتدائية رغدان «أحمد سعيد مشهور» 

تواصل- محمد المقصّي:
توفي أحمد سعيد مشهور، الخميس، واقيمت عليه صلاة الميت اليوم، بعد صلاة الجمعة بجامع بن يحيى بمنطقة الباحة.
جدير بالذكر أن الفقيد يعمل معلماً بابتدائية رغدان، وكان -يرحمه الله- من الكوادر المميزة عرف عنه دماثة الخلق، وكان محبوب في مجتمعه.
الله يرحمك ويتجاوز عنك ويغفرلك
ويبدلك دار خير من دارك
واهل خير من اهلك
رحمك الله ياابافارس
الله يرحمه والله انه خبر محزن تغمد الله اهله وذويه الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون
رحمك الله ياابي ان القلب ليحزن وان العين لتدمع وانا على قراقك لامحزونون اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عنه وسامحه
الله يرحمه
رحمك الله يابو فارس
الله يغفر لك ويسكنك فسيح جناته
الله يرحمك ويغفر لك خبرر محزننن بقوه 😭😭💔
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
رحمك الله يامن رحلت روحك للخالق 😢
رحمة الله عليك يا معلم الاجيال
رحمك الله ي ابا فارس والله يصبر ذويك 💔💔
الله يرحمك يابو فارس ويتجاوز عنك عز الله انك الاخ الذي لم تلده أمي اللهم ارفع درجاته واكرم منازله في الفردوس الأعلى
الله يرحمك برحمته الواسعه (لاحد ينسااه بدعاااااء)