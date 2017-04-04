 قريبًا.. شركة اتصالات جديدة تدخل السوق المحلية | صحيفة تواصل الالكترونية

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قريبًا.. شركة اتصالات جديدة تدخل السوق المحلية

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قريبًا.. شركة اتصالات جديدة تدخل السوق المحلية

تواصل – الرياض:

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عبد العزيز الرويس، عن دخول شركة اتصالات جديدة للسوق السعودية قريبًا، مشيرا إلى أن نظام التعويضات لا يزال تحت الدراسة لمستخدمي الاتصالات ليضمن حمايتهم.

وأضاف على هامش لقاء له في غرفة الشرقية أمس، أنه يجري دراسة أمور أخرى للنظام المحدث للهيئة، أبرزها جودة الخدمة الذي سيكون جاهزا بعد ستة أشهر، حيث ستدان الشركة غير المطبقة للجودة، علاوة على دراسة لتحرير قطاع البريد وإعادة تنظيمه من الهيئة لفتح المجال لدخول شركات لتقديم خدماته المطورة.

وفيما يتعلق بحماية المستخدمين، أوضح الرويس أن فقرات وبنود النظام الجديد تلزم بتعويضات للمستخدمين في حال إخفاق أي من الشركات المزودة للخدمات أو إخلالها بشروط تقديم الخدمة، فهناك إجراءات ونظام رقابي تصل العقوبة فيه للحد الأعلى 25 مليون ريال.

وأشار إلى أن النظام الحالي لا يتيح للهيئة مسألة التعويض المباشر للمستخدم إلا أن ذلك لا يتعارض مع حق المستخدم بالتوجه للقضاء لطلب التعويض، ومن ضمن مجهودات الهيئة تعديل نظام الاتصالات كجزء من النظام المعدل ولا تزال المسودة تحت الدراسة وليست نهائية إلا أنها أخذت بالاعتبار هذه الجزئية.

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