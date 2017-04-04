«الخدمة المدنية» رداً على مواطن اتهمها بـ«الواسطة»: أبواب الوزارة مفتوحة

تواصل – خالد العبدالله:

عقَّب حمد المنيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، على تغريدة لمواطن اتهم الوزارة فيها بحذف أسماء المرشحين للوظائف، وإحلال أسماء أخرى محلها.

وقال المنيف، في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “إن المواطن بإمكانه من خلال حسابه التحقق من اسم المرشح على الرغبات التي تقدم عليها”.

وأَشَارَ متحدث الخدمة المدنية إلى أن الوزارة تنشر التفاصيل الكاملة لعناصر المفاضلة، بعد إعلان المرشحين النهائيين، مُؤكِّدَاً أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال شكوى المواطن إذا رُشح في مكانه، وعلى نفس رغباته من هو أقل منه في النقاط.