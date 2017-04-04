إيقاف فتاة وشاب حاولا تصوير مواطنة بمطار الرياض أثناء عودتها من الخارج

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط فتاة يرافقها شاب، بعد رصدهما في صالة القدوم الأجنبي بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض ومحاولتهما تصوير رجال الأمن المناوبين في المطار خلسة، وبقصد توثيق الإجراءات المصاحبة لقدوم مواطنة سعودية قادمة من الخارج برفقة ذويها.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بتاريخ 15-7-1438هـ قامت الأجهزة الأمنية بضبط فتاة (سعودية 24 عاما) يرافقها شاب (سعودي 27 عاما)، بعد أن لوحظ تواجدهما في صالة القدوم الأجنبي بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض ومحاولتهما تصوير رجال الأمن المناوبين في المطار خلسة بعد قيامهما بتصوير المركبات الأمنية المتواجدة بالقرب من صالة القدوم، بقصد توثيق الإجراءات المصاحبة لقدوم مواطنة سعوديه من خارج البلاد برفقة ذويها.

وأضاف أنه بضبطهما وسماع أقوالها أقرت الفتاة بالتعرف على مرافقها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي بغرض استقبال المواطنة القادمة داعمة لأفكارها عبر نشرها للصور الملتقطة لمجموعة أنشأتها في تطبيق الواتس آب بقصد تداول تلك الصور وإعادة نشرها عبر مواقع التواصل كافة، فضلا عن رغبتها في توثيق الإجراءات المصاحبة لقدومها، وجاءت أقوال مرافقها مطابقة لما أدلت به.

وأكد الناطق الإعلامي أنه تم إيقاف الفتاة بدار رعاية الفتيات ومرافقها بمركز شرطة المطار، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص.