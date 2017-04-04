 إيقاف فتاة وشاب حاولا تصوير مواطنة بمطار الرياض أثناء عودتها من الخارج | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

توقعات الأرصاد: رياح على شمال وغرب المملكة.. وأمطار على 5 مناطق تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان ونجاة طاقمها جمرك ميناء الملك عبد الله يحبط تهريب 46 كجم «كوكايين» مخبأة في إرسالية «دجاج مجمد» قريبًا.. شركة اتصالات جديدة تدخل السوق المحلية مختص: 75% من المياه الملوثة في العالم موجودة بمنطقة الخليج «هيئة الاتصالات»: الهجمات الإلكترونية أسبابها سياسية وأمنية «التجارة العالمية»: المملكة في المركز الـ27 بين أكبر 30 دولة مصدرة في العالم اليمن.. التحقيق في حركة الأموال ‏المشبوهة للانقلابيين وابتزازهم للتجار بميناء الحديدة الإطاحة بطبيب اِبتَزَّ ممرضات ومراجعات بأحد مستشفيات المدينة نافياً تعرضه للإيقاف.. «المعالج بالكي»: أنا في منزلي وسأعاود العمل بعد صدور التصريح (فيديو) «ماجد الغامدي» يحاضر عن السبع مهارات وصولاً لـ«الاحتراف الإعلامي» بأبها الحكومة اليمنية: معلومات المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن ميناء «الحديدة» مغلوطة

إيقاف فتاة وشاب حاولا تصوير مواطنة بمطار الرياض أثناء عودتها من الخارج

10
إيقاف فتاة وشاب حاولا تصوير مواطنة بمطار الرياض أثناء عودتها من الخارج

 

تواصل – خالد العبدالله:

أعلنت شرطة منطقة الرياض، أنه تم ضبط فتاة يرافقها شاب، بعد رصدهما في صالة القدوم الأجنبي بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض ومحاولتهما تصوير رجال الأمن المناوبين في المطار  خلسة، وبقصد توثيق الإجراءات المصاحبة لقدوم مواطنة سعودية قادمة من الخارج برفقة ذويها.

وتفصيلاً، أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بتاريخ 15-7-1438هـ قامت الأجهزة الأمنية بضبط فتاة (سعودية 24 عاما) يرافقها شاب (سعودي 27 عاما)، بعد أن لوحظ تواجدهما في صالة القدوم الأجنبي بمطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض ومحاولتهما تصوير رجال الأمن المناوبين في المطار خلسة بعد قيامهما بتصوير المركبات الأمنية المتواجدة بالقرب من صالة القدوم، بقصد توثيق الإجراءات المصاحبة لقدوم مواطنة سعوديه من خارج البلاد برفقة ذويها.

وأضاف أنه بضبطهما وسماع أقوالها أقرت الفتاة بالتعرف على مرافقها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي بغرض استقبال المواطنة القادمة داعمة لأفكارها عبر نشرها للصور الملتقطة لمجموعة أنشأتها في تطبيق الواتس آب بقصد تداول تلك الصور وإعادة نشرها عبر مواقع التواصل كافة، فضلا عن رغبتها في توثيق الإجراءات المصاحبة لقدومها، وجاءت أقوال مرافقها مطابقة لما أدلت به.

وأكد الناطق الإعلامي أنه تم إيقاف الفتاة بدار رعاية الفتيات ومرافقها بمركز شرطة المطار، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال اللازم بحقهما حسب الاختصاص.

شاهد ايضا

توقعات الأرصاد: رياح على شمال وغرب المملكة.. وأمطار على 5 مناطق

توقعات الأرصاد: رياح على شمال وغرب المملكة.. وأمطار على 5 مناطق

تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان ونجاة طاقمها

تحطم طائرة تدريب عسكرية في باكستان ونجاة طاقمها

جمرك ميناء الملك عبد الله يحبط تهريب 46 كجم «كوكايين» مخبأة في إرسالية «دجاج مجمد»

جمرك ميناء الملك عبد الله يحبط تهريب 46 كجم «كوكايين» مخبأة في إرسالية «دجاج مجمد»

قريبًا.. شركة اتصالات جديدة تدخل السوق المحلية

قريبًا.. شركة اتصالات جديدة تدخل السوق المحلية

١٠ تعليقات

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>