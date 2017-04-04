بحضور دبلوماسي أمريكي.. «جزائية الرياض» تحاكم خطيب القطيف المتهم بإثارة الفتنة

تواصل – الرياض:

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة للنظر في اتهامات وُجهت لخطيب مسجد بمركز صفوى في محافظة القطيف، بحضور ممثل شؤون حقوق الإنسان في السفارة الأمريكية.

وقدم المدعي العام عِدَّة تهم للخطيب، منها دعوة الناس عبر خُطَبِهِ للطائفية والفتنة، والتحريض على ولاة أمر هذه البلاد وشق عصا الطاعة، وتضمنت أَيْضَاً عدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقاً بالامتناع عن تحريض الناس، وتأليبهم على ولاة الأمر، والنيل من العلماء.

وبين القاضي أن دراسة الأدلة المقدمة لم تُظهر أن المدعى عليه خالف تعهداته السابقة، ولم يصدر منه ما يخالفها، مُشِيرَاً إلى أن الخُطب المرفقة مع الدعوى لم تكن مؤرخة.

وأَضَافَ أنه لن يقوم بنظر القضية مرة أخرى إلا بعد ورود الخطابات المؤرخة، فيما طلب المدعي العام من المحكمة مهلة 3 أسابيع لتزويدها بتواريخ الخُطب المرفقة في القضية، ووافق القاضي على طلبه.