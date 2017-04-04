بحضور دبلوماسي أمريكي.. «جزائية الرياض» تحاكم خطيب القطيف المتهم بإثارة الفتنة

تواصل – الرياض:
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة للنظر في اتهامات وُجهت لخطيب مسجد بمركز صفوى في محافظة القطيف، بحضور ممثل شؤون حقوق الإنسان في السفارة الأمريكية.
وقدم المدعي العام عِدَّة تهم للخطيب، منها دعوة الناس عبر خُطَبِهِ للطائفية والفتنة، والتحريض على ولاة أمر هذه البلاد وشق عصا الطاعة، وتضمنت أَيْضَاً عدم تقيده بالتعهد المأخوذ عليه سابقاً بالامتناع عن تحريض الناس، وتأليبهم على ولاة الأمر، والنيل من العلماء.
وبين القاضي أن دراسة الأدلة المقدمة لم تُظهر أن المدعى عليه خالف تعهداته السابقة، ولم يصدر منه ما يخالفها، مُشِيرَاً إلى أن الخُطب المرفقة مع الدعوى لم تكن مؤرخة.
وأَضَافَ أنه لن يقوم بنظر القضية مرة أخرى إلا بعد ورود الخطابات المؤرخة، فيما طلب المدعي العام من المحكمة مهلة 3 أسابيع لتزويدها بتواريخ الخُطب المرفقة في القضية، ووافق القاضي على طلبه.
وش دخل مندوب الفسارة
محامي مثلا
لكم الله يا الشيخ الطريفي، السكران، البريك، الهاشمي و جميع من لم يتورط في عنف مسلح.
لو أنكم بعتم دينكم للأمركان كان أتى مندوب حقوق الإنسان و أبوه و أمه كمان عشان يدافعون عنكم لكنكم أبيتم نحسبكم و الله حسيبكم.
ويش دخل مندوب السفاره
ويش دخل مندوب السفاره
لكم الله ياعلماونا الربانيون فرج الله كربكم !!!
وعند الله تجتمع الخصوم !!!
وافق المدعي والمتهم فسمح له
المهم ان نثق في انفسنا ونتمسك بثوابتنا التي توحدنا وبايعنا وعاهدنا عليها وقامت بلادنا عليها
ام غيرنا “ولن ترضى عنك اليهود….”
حقوق انسان! كم معدلات الجرائم عندهم لكل مئة الف نسمة!
اللهم يا من الخير والرزق والنصر والحفظ كله من عندك وفقنا لما فيه خير لنا ونفع وتقدم حقيقي يحقق لنا الاكتفاء ومزيد من القوة
اللهم ارشدنا لما فيه خير لنا في الدنيا والاخرة