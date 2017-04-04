«إنفينيتي» تطلق سيارتها الاختبارية «QX80 Monograph» بمواصفات خاصة

تواصل – وكالات:

تعتزم شركة إنفينيتي اقتحام فئة السيارات SUV الفاخرة؛ حيث كَشَفَتِ الشركة اليابانية النقاب عن سيارتها QX80 Monograph الاختبارية خلال فعاليات معرض نيويورك الدولي للسيارات في الفترة من 14 إلى 23 أبريل الجاري.

وأَوْضَحَتِ الشركة التابعة لمجموعة نيسان أن سيارتها الاختبارية، التي تعتمد على قاعدة الموديل QX80، تكشف عن لغة تصميمية جديدة، كما أنها توضح الملامح المستقبلية لأحد الموديلات الفاخرة الجديدة.

وتمتاز السيارة الاختبارية QX80 Monograph بخطوط جديدة، وشبكة مبرد قوية، ومآزر أمامية مفتولة العضلات، مع عناصر حماية قاع السيارة، بالإضافة إلى الرفارف العريضة وكشافات LED، التي تتخذ شكل الشقوق، وتبدو الأسطح الزجاجية بها كأنها ممتدة ومستديرة؛ وهو ما يعمل على الحد من تأثير الاحتباس الحراري، ومن ضمن الأفكار الابتكارية أَيْضَاً تصميم الأعمدة D، التي تتخذ شكل حرف C.

وأَشَارَت شركة إنفينيتي إلى أن السيارة QX80 Monograph الاختبارية تأتي بطول 5 أمتار، ويبلغ ارتفاعها مترين، ويزيد عرضها على المترين، وتعتمد الشركة اليابانية على الكثير من الأجزاء والعناصر المصنوعة من الألمنيوم المصقول، كما تم استبدال المرايا الجانبية بواسطة كاميرات، وتزخر تجهيزات الإضاءة بالسيارة بالكثير من عناصر الدايودات المضيئة LED، ويكتمل رونق المظهر الخارجي بالجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 24 بوصة.

وتهدف شركة إنفينيتي إلى طرح سيارتها SUV الفاخرة في أسواق أمريكا الشمالية، ومنطقة الشرق الأوسط؛ حيث مِن الْمُقَرَّرِ إطلاق الإصدار القياسي من هذه السيارة الاختبارية قريباً.