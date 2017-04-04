«فيديو».. تساؤلات حول تسمية القردة «عيوش» في مهرجان ترفيهي بالشرقية؟

تواصل – الرياض:

أثار مقطع فيديو لقردة في أَحَد المهرجانات الترفيهية بالمنطقة الشرقية، تساؤلات حول تسمية القردة باسم “عيوش”، التي ظهرت مع أحد الأشخاص في المهرجان.

وقال أحد المغردين، إن: “عيوش” هو تصغير لاسم “عائشة”، وما يحمل الاسم من دلالات مسيئة.

المغرد “عبدالمحسن الملحم”، قال على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أريد تفسيراً من إدارة المهرجان! القردة اسمها عيوش (عائشة)!! #سيهات

ولم يحدد المغرد اسم المهرجان، ولا مكانه، ولكنه أَشَارَ إلى اسم مدينة “سيهات” التي يُنَظَّم فيها مهرجان الوفاء الترفيهي، والذي يتضمن عروض خيمة السينما، وسينما الطفل، وسينما الكبار.

مقطع الفيديو يظهر فيه بوضوح أحد الأشخاص الذي جاء بقردة إلى المهرجان، ويقوم بعمل حركات بها، وسط أصوات نسائية تظهر واضحة وهي تنادي القردة “عيوش”، “عيوش تروح المدرسة”، “عيوش نامت”؛ مِمَّا يُؤكِّد أن هذا اسم القردة “عيوش”، وأنها “قردة” وليست “قرداً”.

ولكن أحد المغردين في المهرجان قَالَ: إِنَّ اسم القردة “علوش”، و”تواصل” تطالب الجهات المعنية بالتحقيق في صحة الواقعة ومقطع الفيديو المتداول؟