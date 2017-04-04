وبشكل قاطع.. وزير التعليم يؤكد: الاختبارات ستجرى خلال شهر رمضان

تواصل – خالد العبدالله:

نفى وزير التعليم، أحمد العيسى، تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي للعام الحالي، مؤكدا، أنها ستجرى خلال شهر رمضان المبارك، ولا نية لتقديمها.

وكانت شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية عن أن الوزارة تدرس قرارًا يقضي بتقديم الاختبارات.