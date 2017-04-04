 وزير التعليم يؤكد :الاختبارات خلال شهر رمضان ولا نية لتقديمها | صحيفة تواصل الالكترونية

وبشكل قاطع.. وزير التعليم يؤكد: الاختبارات ستجرى خلال شهر رمضان

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وبشكل قاطع.. وزير التعليم يؤكد: الاختبارات ستجرى خلال شهر رمضان
وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى

تواصل – خالد العبدالله:
نفى وزير التعليم، أحمد العيسى، تقديم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي للعام الحالي، مؤكدا، أنها ستجرى خلال شهر رمضان المبارك، ولا نية لتقديمها.
وكانت شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية عن أن الوزارة تدرس قرارًا يقضي بتقديم الاختبارات.

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٥ تعليقات

  2. قرار غير صائب
    شهر رمضان شهر عباده
    هل على الام
    ان تجهز فطور الصائمين في بيتها
    او تذاكر لأبنائها
    طبعا وزير التعليم عياله كبار ولو عنده عيال يدرسون الشغالات قايمات على تكفل متطلبات ابنائه وبناته

    علما انني موظف وليس طالب
    علما ان ابنائي لم يكملون السن القانوني للألتحاق بالتعليم
    اتمنى النظر في القرار من خلال ولاة الامر

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  4. قرار صائب ﻻبد من الدراسة في رمضان وان نعود أنفسنا وابناىنا على ذلك والحمدالله رب العالمين والصﻻة والسلام على الحبيب المصطفى ##معالي الوزيرالله يحفظك واسكنهم بالصحة والعافية ﻻتنسى أصحاب البنود فأنا على (أ)من عشرسنوات نحن أمانة في ذمتك وان شاءالله فال خيرعلينا رعاك الله

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  5. رمضان شهر القران والجهاد .-
    وانا مع الدراسة في رمضان لكن لا تزيد عن نصف الشهر.
    حتى يتفرغ الناس للعشر الاواخر ومن بعده للعيد . الوقت ضيق في نهاية رمضار خصوصا للموضفين.
    اللهم بلغنا رمضان.

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