10 مميزات لـ«جالاكسي S8» لا تتوفر في آيفون

تواصل ـ وكالات:

حشد هاتف سامسونج جالاكسي S8 مجموعة مثيرة للإعجاب من الميزات، وهو مليء بالأشياء التي لن تجدها في آيفون، حسب موقع Business Insider الأميركيين، وذلك في إطار المنافسة المستمرة بينهما، حيث يقدم جالاكسي S8 ميزات عدة أهمها.

بصمة العين

بصمة العين التي يُمكن استخدامها لفتح الهاتف والوصول للمجلدات الآمنة.

وتقول سامسونج ‘‘إنها أكثر أمناً من جهاز استشعار بصمات الأصابع، إذ يحتوي آيفون فقط على جهاز استشعار بصمات الأصابع‘‘.

فتح الهاتف بالسيلفي

التعرف على الوجوه تتيح لك فتح الهاتف بالسيلفي، وتعتبر هذه الميزة أسرع بكثير من استخدام ماسح البصمة الضوئي.

الشاشة أكبر

يحتوي s8 على شاشة 5.8 بوصة، بينما يحتوي S8 + على شاشة 6.2 بوصة.

ومقارنة مع الآيفون: الآيفون 7 يحتوي على شاشة 4.7 بوصة ويحتوي الآيفون 7 + على شاشة 5.5 بوصة.

لوحة شحن لاسلكية

يمكنك شحن جالاكسي S8 بواسطة لوحة شحن لاسلكية، كما هناك الشحن السريع، الذي يشحن أسرع من المعتاد، في حين لا يوجد شاحن آيفون لاسلكي، كما لا يوجد أيضاً أي خيار للشحن السريع.

سماعات الرأس

يمكنك توصيل سماعات الرأس القياسية بفضل مقبس سماعة الرأس.

تخلت آبل عن مقبس سماعة الرأس القياسية في آيفون 7، لهذا عليك باستخدام موصل خارجي إذا كنت ترغب في استخدام سماعات الرأس السلكية.

خدمة الدفع

يوفر لك الهاتف خدمة الدفع باستخدام سامسونج (Samsung Pay) تمكنك من أن تدفع المدفوعات على القارئ المغناطيسي لبطاقة الائتمان القياسية.

وهذا ما كان في هواتف سامسونج القديمة بخاصية الدفع عن طريق سامسونج، كما أنها متاحة على غالاكسي S8، ولا تحتاج إلى لوحة NFC خاصة كما تفعل مع الدفع بواسطة آبل.

برنامج الواقع الافتراضي

يأتي جالاكسي S8 مع برنامج الواقع الافتراضي الخاصة به، والمدعوم بنظارة فيسبوك. ويمكنك الحصول على سماعة Gear VR المجانية إذا قمت بطلب سامسونج جالاكسي S8 قبل 21 أبريل.

ويستطيع آيفون أن يعمل مع بعض سماعات VR مثل جوجل كرتون، لكنها لا تدعم خاصية الواقع الافتراضي.

جهاز استشعار معدل ضربات القلب

لدى S8 جهاز استشعار معدل ضربات القلب في الخلف، أما إذا أردت قياس نبضك مع آبل! فسيكون عليك شراء آبل ووتش أو ملحق آخر لقياس نبضك باستخدام آيفون.

ربط جالاكسي S8 مع شاشة ولوحة مفاتيح وفأرة، حيث يمكنك ربط S8 مع شاشة ولوحة مفاتيح وفأرة بواسطة جهاز خاص، وتشغيل نسخة سطح المكتب من نظام تشغيل الهاتف الذكي على جهاز كمبيوتر عادي.

في حين أن هذه الميزات ليست متاحة مع آيفون، ولا يمكنك إلا عكس شاشة هاتفك الآيفون على شاشة خارجية.

الكاميرا الذكية

بيكسبي -المساعد الرقمي لسامسونج- يتيح لك التقاط صور من العالم الحقيقي وتقديم المعلومات ذات الصلة معها مثل وصلات التسوق والمواقع القريبة للزيارة. أما سيري فليس لديها ميزة الكاميرا الذكية.