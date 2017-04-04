عضو بـ «الشورى»: 9 شروط للحصول على «الجرين كارد».. وليس متاحا لكل المقيمين

تواصل – الرياض:

قال نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة ‘‘إن هناك 9 شروط يجب توافرها ليتمكن المقيم من الحصول على نظام الـ”جرين كارد”، وأن النظام لن يكون متاحاً لكل المقيمين وإنما للقليل منهم‘‘.

وأضاف، أن هناك عدة جهات ستحدد أهلية استحقاق الجرين كارد من بينها وزارة التجارة والاستثمار، مبيناً أنه سيمنح فقط لمَن لديهم مميزات نادرة وغير متوفرة على المستوى العلمي ورجال الأعمال، بالإضافة إلى الأطباء المميزين وذوي الابتكارات وأصحاب التخصصات التي لا تؤثر على وظائف المواطنين، بحسب “الوطن”.

وكشف، أن الشروط التسعة لاستحقاق الجرين كارد هي: “أن يكون المتقدم ذا مستوى تعليمي نادر، أو يكون ممن يحمل مؤهلات دقيقة، أو صاحب مؤهلات مطلوبة في البلد، أو أن توجد لديه أفكار علمية وعملية تفيد المملكة، بالإضافة إلى مَن لديه القدرة المالية العالية للاستثمار، وتحقيق استثمارات طويلة الأجل، وتحقيق مكاسب من الاستثمارات، وإضافة قيمة لاقتصاد البلاد، وتوظيف السعوديين”.