ومميزات إضافية.. 23 ألف وظيفة للمواطنين في موسم الحج براتب 4500 ريال

تواصل- الرياض:

تعرض شركات نقل الحجاج هذا العام 23 ألف وظيفة موسمية، وسط عزوف من المواطنين لإشغالها نتيجة انخفاض ميزاتها المادية، وفقا لـ”عكاظ”.

وقال أمين عام النقابة العامة للسيارات أسامة ملاه، ‘‘إن النقص في هذه الوظائف سيتم استكماله بـ22 ألف تأشيرة استقدام للسائقين من مصر والسودان، مشترطا أهمية وجود الخبرة الكافية للسائقين مع العمل السابق لشركات نقل الحجاج‘‘.

وأشار إلى فتح باب التقديم للمواطنين خلال 3 أسابيع بميزات يصل الراتب الشهري فيها إلى 4500 ریال، مشيرا إلى أن هناك ميزة أقرّها مجلس الوزراء سابقا لمن يرغب في العمل بشركات نقل الحجاج، وهي أن يأخذ الموظف السعودي إجارة من عمله الذي يعمل فيه خلال فترة انخراطه بالعمل أثناء موسم الحج.

وحول تأثير قطار الحرمين على مستقبل الحافلات؛ قال ‘‘لا يمكن الاستغناء عن الحافلات إذ سيكون لها دور في نقل الحجاج من محطات القطار بمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى مساكن الحجاج”.