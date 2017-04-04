تركيب كاميرات مراقبة في كورنيش جدة لمواجهة التحرش والاعتداء (صور)

تواصل – جدة:
كشفت مصادر، أن الجهات المعنية بمحافظة جدة شرعت في تركيب كاميرات مراقبة على كورنيش المدينة، وذلك بهدف مواجهة ومنع حوادث الاعتداء على الأشخاص وحالات التحرش والسرقة وغيرها.
وأوضحت المصادر، أن أمانة جدة انتهت من تركيب كاميرات المراقبة، ووزعتها بشكل مناسب على جميع أجزاء الكورنيش منعا لحالات التحرش والاعتداء، يذكر أن كورنيش جدة شهد العديد من حوادث الاعتداء والتحرش، كان آخرها دهس رجل أمن من قبل 6 شباب.
فكرة رائعة جداً ..أتمنى تطبيقها في جميع المدن والمحافظات على مستوى المملكة ..
اعتنوا بالتربية الايمانية للمجتمع وحاربوا التغريب الموجود الآن في وسائل الإعلام المختلفة وانشروا ثقافة الردع الذاتي للإنسان واطلقوا القيود التي كبلتم بها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لن تكونوا بحاجة إلى كاميرات ولا قوانين منع التحرش..
عندما يحارب الدين والفضيلة ويمكّن لأهل الفساد ويمجّد المنحرفون ستكون النتيجة تحرش واغتصاب وسرقة وانسلاخ من الفضائل وانعدام للأمن ..
ياليت الكاميرلت تكون في كل مكان ومحافظة
ياليت تزرع الكاميرات في جميع الاماكن العامة.
من امن العقوبه اسا الدب ما في عقوبات رادعة لهم المتحرشين
في جده
اعتداء وتحرش وصل لحد تركيب كاميرات
ما هو تفسير محاربي الالتزام والتدين!
ياليت تزرع في مكاتب المسولين عشان يعرف كل واحد لماذا وضع في هذا المكان لخدمة من وليس لتعقيد من
الهجرة كويسة