تركيب كاميرات مراقبة في كورنيش جدة لمواجهة التحرش والاعتداء (صور)

تواصل – جدة:

كشفت مصادر، أن الجهات المعنية بمحافظة جدة شرعت في تركيب كاميرات مراقبة على كورنيش المدينة، وذلك بهدف مواجهة ومنع حوادث الاعتداء على الأشخاص وحالات التحرش والسرقة وغيرها.

وأوضحت المصادر، أن أمانة جدة انتهت من تركيب كاميرات المراقبة، ووزعتها بشكل مناسب على جميع أجزاء الكورنيش منعا لحالات التحرش والاعتداء، يذكر أن كورنيش جدة شهد العديد من حوادث الاعتداء والتحرش، كان آخرها دهس رجل أمن من قبل 6 شباب.