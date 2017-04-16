«تواصل» تكشف حقيقة صورة «الخطأ الإملائي» لمدير تعليم جدة

تواصل – سامي الثبيتي:
كشف قائد مدرسة عمير بن سعد الابتدائية بجدة فهد السلمي، تفاصيل الصورة المتداولة لمدير التعليم عبدالله الثقفي أثناء توقيعه على عبارة حملت خطأً إملائياً، حيث أوضح أن من قام بذلك هو معلم الفصل، وأثناء كلمة لمدير التعليم فاجأه المعلم بطلب توقيعه على العبارة المكتوبة على سبورة الفصل.
وقال السلمي في تصريح لـ”تواصل”: “من كتب العبارة هو أحد المعلمين، وقام بالاعتذار لي بعد الزيارة، حيث كان تركيزنا على حضور الطلاب والدرس ولم نلاحظ ما كتب المعلم”.
وأضاف: “كان مدير التعليم يسأل الطلاب ويناقشهم وفاجأه المعلم بطلب التوقيع على العبارة، هذا ما حدث بالتفصيل”. ووثَّق السلمي صورة لما كتبه مدير التعليم في سجل الزيارات بالمدرسة، موضحاً عدم وجود أي خطأ إملائي في ما كتبه مدير تعليم جدة.
لازم يكون فيه كبش فداء صعب يعترف بالخطأ أي مسؤول
عذر اقبح من ذنب
انتم وخبركم
ناس فاضيه .. الله يرحم حالكم
العذر مقبول
وواضح أصلاً من جمال خطك بالرقعة أنك متمرس بالإملاء..
لا باس لو اخطا،، مدام مره، قد تكون زلة والكل يخطئ
لكن المشكلة ان كثير من ابنائنا وصلوا الحامعة ولديهم اخطاء عديدة املائية ولغوية
كثير منهم اصبح تعليمه سطحي
كل شي صعب عليه يخطئ اخطاء كبيرة ولا يبالي
الالتزام والانضباط مرهق لهم
كيف يمكن الاتكال عليهم مستقبلا كيف يمكن ان نتقدم اكثر ونعتمد على ذاتنا في كل شي!
نحتاج لاعادة النظر في جدية تعليمنا وفي تعميق المواد اكثر وليس تسطيحها ودمجها
نحتاح لغرس قيمة العلم ومكانته وهيبته في نفوس ابنائنا يجب التركيز على ذلك اكثر من التركيز على الانشطة والفعاليات والمعارض والمهرجانات ونحوها يجب زيادة الهيبة لاماكن العلم وانها ليست اماكن ترفيه وعرض ازياء ولعب،، للحرية حدود ولكل مكان ومقام مقال
اسال الله يوفقنا ويرشدنا دائما لما فيه نفع حقيقي لنا وخير في الدنيا والاخرة
الله يرحم حالك على الأخطاء الكثيرة في ردك
و لماذا توقع يامدير التعليم
صراحه غلطكم افادتني لابحث عن الفرق بين الضاء والظاء
مصائب قومٍ عند قومٍ فوائدُ😂
لم يكن العذر بهذه الطريقة ولا يقبل مدير تعليم محافظة جدة بهذه الطريقة لان المعلم شهر به وقصد ذلك بمدير التعليم وامر مخطط له وإن قبل التسامح مدير التعليم بعذر المعلم فل يتكلم بنفسه وبلسانه ويذكر اسمه واعترافه بالخطأ بذلك قد تزول هذه التهمة. وان قبل بما ذكرت فقط يكون وضع نفسه في موضع اكثر بكثير من الخطأ الإملائي يتطرق الى القيادة . ولكن من المحتمل
تكون تغطية لخطأ مدير تعليم محافظة جدة.
اخفوا الورقه الثانيه لان فيه مميزين خطوط ويلاحضون ان الميم متطابق في النموذجين ولامعلم يصحح اخطأ ويقولك الحصة وين سنة الصاد او كلمة عالية……وهلو مجر.