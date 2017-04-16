«تواصل» تكشف حقيقة صورة «الخطأ الإملائي» لمدير تعليم جدة

تواصل – سامي الثبيتي:

كشف قائد مدرسة عمير بن سعد الابتدائية بجدة فهد السلمي، تفاصيل الصورة المتداولة لمدير التعليم عبدالله الثقفي أثناء توقيعه على عبارة حملت خطأً إملائياً، حيث أوضح أن من قام بذلك هو معلم الفصل، وأثناء كلمة لمدير التعليم فاجأه المعلم بطلب توقيعه على العبارة المكتوبة على سبورة الفصل.

وقال السلمي في تصريح لـ”تواصل”: “من كتب العبارة هو أحد المعلمين، وقام بالاعتذار لي بعد الزيارة، حيث كان تركيزنا على حضور الطلاب والدرس ولم نلاحظ ما كتب المعلم”.

وأضاف: “كان مدير التعليم يسأل الطلاب ويناقشهم وفاجأه المعلم بطلب التوقيع على العبارة، هذا ما حدث بالتفصيل”. ووثَّق السلمي صورة لما كتبه مدير التعليم في سجل الزيارات بالمدرسة، موضحاً عدم وجود أي خطأ إملائي في ما كتبه مدير تعليم جدة.