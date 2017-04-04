«المظالم» ينتصر لـ (6) ممرضات سعوديات رفضن العمل المختلط ..«تواصل» تنشر نص الحكم

تواصل – مكة المكرمة:
تنشر “تواصل” نص حكم محكمة الاستئناف الإدارية، بديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة، الذي انتصر لست ممرضات رفضن العمل في قطاع صحي مختلط، وألغت المحكمة الحكم الصادر ضد الممرضات بتغريمهن 5000 ريال لكل منهن؛ لمخالفتهن نظام مزاولة المهن الصحية، ولائحته التنفيذية.
وطبقا لنص الحكم الذي اطلعت عليه “تواصل” قضت المحكمة بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات نظام مزاولة المهن الصحية بمنطقة مكة المكرمة، رقم 12 لعام 1436هـ بحق المدعيات.
القضية بدأت عندما رفعت 6 ممرضات سعوديات، يعملن بمركز الرعاية الصحية الأولية بالشعب بصحة محافظة القنفذة، يطالبن فيها بإلغاء قرار تغريم كل منهن مبلغ (5000 ريال)، لكل منهن، وذلك لمخالفتهن المادة (31) من نظام مزاولة المهن الصحية، ولائحته التنفيذية، والإخلال بواجباتهن المنصوص عليها في النظام، وطالبت المدعيات إلغاء القرار.
وقالت إنه من الثابت أن لجنة المخالفات الطبية قد أسست قرارها على أن الممرضات رفضن العمل بقسم الرجال، وأن هذا يخالف أصول المهنة، ومن ثم صدر القرار بتغريم كل منهن مبلغ 5000 ريال، ولكن من الثابت أن المدعيات لم ترفضن العمل، كما ذكرت الشؤون الصحية.
وأضافت المحكمة أن المدعيات تقدمن للإدارة مبينات أن تعميم أنهن “تمريض نسائي”، وأن عملهن في قسم الرجال يقضي إلى الاختلاط المحظور شرعاً.
وتابعت المحكمة في حكمها ” وحيث إن الأنظمة والتعليمات المستندة إلى الأوامر السامية وقرارات هيئة كبار العلماء تنص على منع الاختلاط بين الجنسين في أماكن العمل، لحرمته شرعاً، وهو ما أكدته أخيراً برقية ولي العهد، نائب مجلس الوزراء، رقم 344573 بتاريخ 21-9- 1437هـ، والتي تضمنت التأكيد على منع الاختلاط في أماكن العمل بجميع الجهات؛ لما في هذا الأمر من مخالفة لتعاليم الدين ومخالفة للفتوى الصادرة بهذا الشأن، ولتوجيهات ولاة الأمر يحفظهم الله في هذه البلاد المباركة، وبناءً على ذلك فإنه لم يتحقق من المدعيات ما يعد مخالفاً لأصول مهنتهن، بل ما بدر منهن هو ما يتفق مع النظام وأحكام الشرع، الأمر الذي يكون معه القرار الصادر بحقهن فاقد المشروعية، إذا لا سند له يتكئ عليه شرعاً، أو نظاماً مما يتعين معه القضاء بإلغائه وهو ما تنتهي إليه هذه المحكمة”.
الحمدلله
يحيى العدل
ما ضاع حق من وراه مطالب
الله يسعدهم
اللهم لك الحمد
الف مبروك والله يعلم الله احلا خبر
كثر الله من امثالكم
ألله يوفقهن ويكثر امثلهن
الله يكثر امثالهن اللهم نسالك الثبات على دينك حتى الممات وجزا الله سمو ولي العهد خيرا على تأكيده بمنع الأختلاط
من ترك شيئا لله عوضه الله خيرآ منه
اشهد باالله أن والديكن أحسنوا التربية، ولن يخيب الله رجاءكم ورجاءهم .
ستحدث لخبطه في العمل اتوقع في هذه الفتره خاصه في ظل النقص الكبير
المحامي الي رافع لهم نبي يرافع عنا لان نقلونا نحن الممرضات من وزاره تربيه وتعليم ووزعونا مراكز صحيه مختلطه
ونفسيا تعبانين
الحمد لله..
وعلينا جميعا التواصي بمنع الاختﻻط والصبر على ذلك في كل مرفق..فمخالفته للشريعة واضحة وضرره على الشباب والنساء جلي..
اللهم ارينا الحق حقآ وارزقنا اتباعه
وارينا الباطل باطل وارزقنا اتباعه
رجع التمريض المتسربين الي أعمال ادارية وتنقل القضية لاتستطيع على الموظف بشغل غيرة وطلع أهل الواسطة إداري للمعلوميه مشرفي التمريض أكثر من الممرضين
الممرضين الرجال فيه تسرب خطير لعمل إداري بسبب المحسوبيات
من رئيس المحكمة ي ليت تدولنا
الشيخ محمد الحصيني والله ونعم الرجل قمت الأخلاق والتواضع
يعيش الشيخ محمد من ربعي وافتخر يوم يقولون الشيخ محمد الحصيني