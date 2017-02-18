 «الإحصاء»: التضخم في المملكة دخل نطاق السلب لأول مرة منذ 10 سنوات | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإحصاء»: التضخم في المملكة دخل نطاق السلب لأول مرة منذ 10 سنوات

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«الإحصاء»: التضخم في المملكة دخل نطاق السلب لأول مرة منذ 10 سنوات

تواصل – عبدالرحمن الخالد:

كشفت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن معدل التضخم في المملكة دخل في النطاق السالب لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات.

وأظهرت البيانات، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة لمستوى -0.4% خلال شهر يناير الماضي، فيما سجل الرقم القياسي لتكاليف المعيشة انخفاضاً إلى 136.5 نقطة خلال يناير 2017 وفقاً لسنة الأساس 2007، مقارنةً بـ137.1 نقطة خلال يناير 2016.

وجاء تراجع التضخم خلال يناير الماضي بفضل انخفاض قسم “الأغذية والمشروبات” بنسبة 4.2%، حيث يعتبر أهم قسم في نسبة حساب مؤشر التضخم، كما شهدت ثلاثة أقسام أخرى انخفاضاً وهي ‘‘النقل‘‘ و‘‘المطاعم والفنادق‘‘ و‘‘الترويج والثقافة‘‘ بنسب متفاوتة.

وسجلت باقي المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعاً خلال شهر يناير لهذا العام مقارنة بنفس الشهر من العام 2016، فيما كانت مجموعتا ‘‘التبغ‘‘ و‘‘الاتصالات‘‘ الأكثر ارتفاعاً خلال شهر يناير الماضي بنسبة 19.9% و2.8% على التوالي.

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