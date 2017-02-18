اختناق سيدة وطفلها جراء حريق بشقة سكنية في المدينة المنورة

تواصل ـ المدينة المنورة:

أدى تماس كهربائي إلى نشوب حريق وأدخنة حاصرت مقيمة سودانية وطفلها في شقتهما السكنية بحي الهدا بالمدينة المنورة انتهى بنقلهما للمستشفى قبيل وصول فرق الدفاع المدني التي تمكنت من إخماد الحريق.

وقال العقيد خالد الجهني المتحدث الرسمي للمديرية بالمنطقة ‘‘إن غرفة التحكم والتوجيه تلقت بلاغاً عن حادث حريق في عمارة سكنية هرعت إثره الفرق للموقع‘‘.

وأضاف، تبين أن الحريق في غرفة بالدور الأرضي ضمن عمارة مكونة من طابقين، وقد تم إخماده والحد من انتشاره، ونتج عن الحادث تعرض طفل يبلغ من العمر ١٠ سنوات ووالدته البالغة من العمر ٣٧ عاماً (من الجنسية السودانية) لاختناق، تم إنقاذهما من قبل الموجودين بالموقع قبل وصول الفرق وحالتهما مستقرة، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن سبب الحادث التماس كهربائي.