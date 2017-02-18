 مكة.. نجاح عملية تكميم لمريض يزن ٢٦٥ كيلو بمدينة الملك عبدالله الطبية | صحيفة تواصل الالكترونية

مكة.. نجاح عملية تكميم لمريض يزن ٢٦٥ كيلو بمدينة الملك عبدالله الطبية

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مكة.. نجاح عملية تكميم لمريض يزن ٢٦٥ كيلو بمدينة الملك عبدالله الطبية

تواصل – بدر العبدالرحمن:

تمكن  فريق طبي بقسم جراحات السمنة في مدينة الملك عبدالله الطبية من إجراء عملية تكميم ناجحة لمريض يزن ٢٦٥ كيلو ومعدل كتله تفوق ٩٠ كجم /م٢  في واحدة من العمليات الصعبة نظراً للوزن الزائد.

وكان المريض قد راجع عيادة جراحات السمنة، وبعد الفحص والتقييم الأولي تم وضعه علي برنامج خاص لهذه الأوزان والمعدلات العالية، حيث تم وضع بالون بمنظار الجهاز الهضمي بمساعدة قسم صحة الكبد ومناظير الجهاز الهضمي التداخلية.

وكذلك تم تصميم برنامج غذائي خاص بمساعدة قسم التغذية العلاجية لمثل هذه الحالات من السمنة المفرطه وأُجريت  الفحوصات اللازمة للمريض بمساعدة أقسام القلب والجهاز التنفسي والتخدير.

وقرر الفريق الجراحي، إجراء عملية تكميم للمريض حيث  تمت العملية بأحدث التقنيات الجراحية بإستخدام الدباسة الإلكترونية، واستغرقت العملية قرابة الساعة تكللت ولله الحمد بنجاح وخرج المريض للمنزل بعد يومين في صحة جيدة ولله الحمد والمنة.

 

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