غداً.. «التعليم» تعلن تفاصيل التأمين الطبي لمنسوبيها

تواصل – الرياض:

يعقد وزير التعليم الدكتور أحمد عيسى، غداً الأربعاء، مؤتمراً صحفياً للكشف عن تفاصيل التأمين الطبي الاختياري لمنسوبي الوزارة، ومن المتوقع أن تبدأ شركات التأمين استقبال طلبات منسوبي الوزارة الذين يشكلون نحو نصف مليون موظف، بشكل تدريجي.

وقالت مصادر: ‘‘إن القطاع الصحي الحكومي، سيشارك في العلاج بأجر مع القطاع الأهلي، حيث تسعى الوزارة لذلك ضمن خطط رفع العائدات من العلاج بأجر في مستشفيات حكومية، وسيتضمن ذلك دخول شريحة كبيرة للعلاج بأجر في المستشفيات الحكومية‘‘.

وأضافت، أن هناك جزءاً يعمل منذ وقت سابق على استقبال المقيمين بأجر داخل القطاع الصحي الحكومي، وقد يتم إدراج شركات التأمين خلال الفترة المقبلة ضمن تلك المستشفيات حتى يتم رفع المستشفيات المستقبلة للتأمين، بحسب صحيفة “مكة”.