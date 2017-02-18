«الحقيل»: المواطن لم يفقد الثقة في وزارة الإسكان

تواصل – الرياض:

رأى وزير الإسكان ماجد الحقيل، أن المواطن لم يفقد الثقة في وزارة الإسكان، مؤكداً أن الوزارة تعمل من خلال إطلاقها العديد من البرامج والمبادرات على توفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020.

وقال الحقيل، في حوار مع صحيفة ‘‘عكاظ‘‘، نشرته اليوم، ‘‘إن المواطن لم يفقد الثقة في الوزارة ولكن يوجد تغير في النشاط المناط إليها، فحسب برنامج التحول الوطني 2020 وحسب رؤية الوزارة الجديدة التي تمت الموافقة عليها وهي التحول من دور المطور إلى دور المنظم والمراقب والمحفز‘‘.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل في 3 اتجاهات مختلفة (التمويل، وتحفيز التطوير، والتنظيم)، مبيناً أنه يقع تحت التمويل: تحويل صندوق التنمية العقارية إلى مؤسسة تمويلية، وتمكين المواطن من الحصول على تمويل سكني مناسب من خلال الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

وبشأن تحفيز التطوير، أوضح الحقيل، أن ذلك بتطوير نموذج الشراكة مع القطاع الخاص، بحيث يكون القطاع الخاص هو المطور، فيما يكمن التنظيم بتنظيم الإيجار، تنظيم اتحاد الملاك، وتنظيم رسوم الأراضي البيضاء، وغيرها من التنظيمات المهمة للقطاع.

وشدد على تعمل الوزارة من خلال إطلاقها العديد من البرامج والمبادرات على توفير السكن الملائم للمواطنين، تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 لرفع نسبة تملك المواطنين للسكن من 48% إلى 52%، والتزاماً منها للإيفاء بوعودها التي أطلقتها سابقاً،

ولفت الحقيل، إلى أنه تم الإعلان عن إطلاق 280 ألف منتج سكني وتمويلي كمستهدف لهذا العام، إذ تم إطلاق أول دفعة شهرية بتاريخ 15 فبراير 2017، بواقع 15926 منتجاً سكنياً وتمويلياً، علماً أن هناك دفعة جديدة مخصصة لكل شهر، كما أن هناك مستهدفات أخرى للأعوام المقبلة تلبي حاجات المواطنين.