مواطنون يرفعون دعوى ضد «الإسكان» للمطالبة بقروض سابقة

تواصل- بدر العبدالرحمن:

رفع المحامي عصام المعوض، دعوى ضد وزارة الاسكان في ديوان المظالم للمطالبة بحصول موكليه على القروض لمن صدرت لهم الموافقة قبل عام 1432 من متضرري قرار الوزارة الأخير، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء.

وطالب المعوض، في حديثه لبرنامج الثامنة في قناة ‘‘أم بي سي‘‘ بحقوق موكليه من صدرت لهم موافقة من الصندوق التنمية العقاري بصرف مبلغ 500 ألف ريال لكل متقدم، مصدقة من وزارة المالية إلى حساب الصندوق لدي مؤسسة النقد.

وينص قرار مجلس الوزراء، على استثناء الطلبات المقدمة على الصندوق، التي لدى اصحابها ارقام قبل تاريخ 22/ 7/1432هـ، فإنها تعامل وفق الإجراءات المعمول بها قبل العمل بهذا التنظيم وأن يصرف الصندوق المبالغ اللازمة من رأس ماله الحالي، وفي الأثناء أطلق مغردون على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ هشتاجا حمل عنوان #متضرري_الصندوق_العقاري.

وقال المستشار علوش الزيادي في حسابه ‘‘إن الإجراءات الأخيرة لوزارة الاسكان تعني تحويل الناس الى البنوك التجارية، معتبرا أنها مخالفة لقرارات مجلس الوزراء‘‘.

وتساءل محمد الدحيم، هل اخذت الوزارة بعين الاعتبار من انتظروا سنين لاستلام القرض من الصندوق بفرض فائدة عليهم وتحويلهم للبنوك دون أي انذار؟.