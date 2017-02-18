 «رويترز»: خادم الحرمين يزور إندونيسيا الشهر المقبل | صحيفة تواصل الالكترونية

«رويترز»: خادم الحرمين يزور إندونيسيا الشهر المقبل

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«رويترز»: خادم الحرمين يزور إندونيسيا الشهر المقبل

تواصل – وكالات:

قال مسؤولون إندونيسيون إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سيزور مدينتي جاكرتا وبالى الإندونيسيتين الشهر القادم، وسيرافقه خلال الجولة الآسيوية عدد من الوزراء.

وقال أمين عام مجلس الوزراء الإندونيسى، برامونو أنونج في تصريح صحفي، أمس الثلاثاء، “بالنسبة لنا هذه زيارة تاريخية”، مؤكدا أن الملك سلمان سيزور إندونيسيا فى الفترة من الأول إلى التاسع من شهر مارس المقبل – بحسب رويترز-.

وتأمل إندونيسيا أن تساعد الزيارة فى تعزيز العلاقات بين شركتها للطاقة المملوكة للدولة “برتامينا” وشركة أرامكو اللتين تعملان معا لتحديث مصفاة سيلاكب أكبر مجمع لتكرير النفط فى أندونيسيا، كما تتطلع إلى مشاريع أخرى للتطوير.

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