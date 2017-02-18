 عضو في الجسم يمكنه شم الروائح غير «الأنف».. تعرف عليه | صحيفة تواصل الالكترونية

عضو في الجسم يمكنه شم الروائح غير «الأنف».. تعرف عليه

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عضو في الجسم يمكنه شم الروائح غير «الأنف».. تعرف عليه

تواصل – وكالات:

توصل باحثون ألمان إلى أن للقلب القدرة على شم الروائح، وقاموا بدراسة موسعة لمعرفة الوظائف التي تؤديها تلك القدرة، والاستفادة منها في علاج بعض الأمراض.

وحسب الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة “البحوث الأساسية في القلب”، فإن القلب يستطيع شم رائحة “الأحماض الدهنية” الموجودة لدى المصابين بأمراض مثل السكري في الدم، وبسبب هذه الوظيفة يقلل القلب من الضربات عندما تكون رائحة الأحماض الدهنية مركزة.

واستناداً إلى النتائج التي تم التوصل إليها، سيطور الأطباء أدوية فعالة خاصة للمصابين بمرض السكر، فدقات القلب لدى المصابين بمرض السكري تتراجع بعدما يشم القلب الدهون التي تشكل خطراً على الجسم، لكن تقليل القلب لدقاته يمكن أن يتسبب في مخاطر لصحة المريض.

ووفقا للأرقام الرسمية، يعاني حوالي ثمانية ملايين شخص في ألمانيا من مرض السكري، ومن شأن اكتشاف الأطباء لقدرة القلب على شم الروائح أن يساعدهم في التقليل من المخاطر الناجمة عن مرض السكري.

 

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