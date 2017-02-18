«بلقاسم» عن «مهدي قاضي»: كان من أهل الآخرة (فيديو)

تواصل – الرياض:

تحدث الدكتور عبدالله بلقاسم، عن الراحل الدكتور مهدي قاضي الذي توفي ساجدا فجر يوم أمس، قائلاً: “إنه كان من أهل الآخرة – نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله-“.

وأضاف بلقاسم: “تحدثت مع الشيخ قاضي – رحمه الله- ذات مرة وقال لي إن أسرتهم أعمارها قصيرة، وأنه يتوقع ألا يمتد عمره كثيراً، وكان كثير اللهج بذكر الآخرة، ويحمل هم المسلمين، ويحافظ على أعراضهم”.

واستحضر بلقاسم قول الشاعر: ما زال يلهج بالرحيل وذكره .. حتى أناخ ببابه الجمَّال.. فأصابه متشمرًا متوثبًا .. ذا أُهبة، لم تلهه الآمال”. وختم بقوله: “صلى القيام ومات ساجدا، وهو أستاذ في جامعة الملك عبد العزيز، طب الأسرة، وكان قد عزم على الصوم هذا اليوم، فمات في سجدته، ولقي الله وهو على هذه الأهبة”.

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