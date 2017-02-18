 اقتصاديون يُطالبون بِقيود صارمة للصرافات منعاً للمزورين والمُحتالين | صحيفة تواصل الالكترونية

اقتصاديون يُطالبون بِقيود صارمة للصرافات منعاً للمزورين والمُحتالين

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اقتصاديون يُطالبون بِقيود صارمة للصرافات منعاً للمزورين والمُحتالين

تواصل – الرياض:

طالب مختصون اقتصاديون بضرورة وضع أجهزة الكشف الآلي على الأموال المُزوَّرة داخل الصرافات الآلية المنتشرة بمدن المملكة، وذلك على خلفية تحذيرات أطلقها الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية بالمصارف، طلعت حافظ، مفادها أن عصابات مُغرضة تتعمَّد بيع العملات المزوَّرة بِعدَّة أساليب داخل وخارج المملكة.

وشدَّد الاقتصاديون على أهمية وضع قيود مشدَّدة وصارمة على الصرافات الآلية، تبدأ بمراقبة الموظفين العاملين عليها، وتطبيق أشد العقوبات على المزورين، أو المحتالين بغسل الأموال التي من شأنها أن تضر بالقطاع المصرفي والاقتصادي للفرد، بحسب “الوطن”.

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