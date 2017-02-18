اليمن.. معارك ضارية بين الجيش وميليشيا الحوثي غربي «تعز»

تواصل – وكالات:

شهد الساحل الغربي لمحافظة تعز جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، اليوم الثلاثاء، معاركَ ضارية بين الجيش اليمني مَدْعُوماً برجال المقاومة، وميليشيا الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح.

وأكَّد مصدر عسكري يمني: أن الجيش دفع بتعزيزات كبيرة باتجاه المناطق الشرقية لمدينة المخا؛ بهدف استعادة السيطرة على جبل النار، ومعسكر خالد القريب من مدينة البرح على خط تعز الحديدة.

وأضاف المصدر: أن معاركَ عنيفة اندلعت بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي وصالح في تلك المناطق، استُخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة؛ وَأَسْفَرت عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من عناصر الميليشيات.