خبراء تغذية يوضحون الفرق بين اللبن كامل وخالي الدسم

تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء التغذية أن اللبن ومشتقاته يُعْتَبَر غذاءً متكاملاً، وليس مشروباً يتم تناوله كباقي المشروبات، إلا أننا كثيراً ما نسمع عن اللبن كامل وخالي الدسم، وأن اللبن كامل الدسم أكثر فائدة؛ لاعتقادنا أن به المكونات التي يحتاجها الجسم، فأيهما أفضل لصحتك وصحة أسرتك؟

واللبن مفيد للأطفال والبالغين على حد سواء، وهو من أفضل الأطعمة التي تعمل على تغذية الجسم، ولكن أيهما أفضل اللبن كامل الدسم، أم خالي الدسم؟

وأثبتت الدراسات الحديثة أن كلا النوعين من اللبن خالي الدسم وكامل الدسم، يحتويان على العديد من العناصر الغذائية المهمَّة للجسم منها: الكربوهيدرات، البروتين، الدهون، الفيتامينات، ومن المعادن مثل: الفسفور، والكالسيوم، والمغنسيوم، وهي من العناصر المهمَّة لبناء ونمو عظام الأجنَّة.

اللبن كامل الدسم، يحتوي على 4% من الدهون تقريباً؛ وبالتالي كمية أكبر من السعرات الحرارية، أما اللبن خالي الدسم فيتم نزع الدهون منه؛ وبالتالي يحتوي على سعرات أقل؛ لذلك ينصح من يتبعون نظام “الحمية” بتناول اللبن منزوع الدسم؛ لأنَّه يحتوي على دهون أقل.

كما يحتوي اللبن على العديد من المعادن، والفيتامينات، مثل: فيتامين أ، ب2، ب6، والتي لا تذوب إلا بوجود الدهون؛ وبالتالي فهي تتواجد باللبن الكامل الدسم، أكثر من اللبن خالي الدسم، ويحتوي اللبن على معدن مهم وهو الكالسيوم، وهو لا يختلف كثيراً بين اللبن كامل الدسم، أو منزوع الدسم، فكلاهما يحتوي على نسب متقاربة من هذا العنصر.

ويتعرض اللبن كامل الدسم إلى عملية “البسترة”، وهي غلي اللبن إلى درجة مرتفعة جداً، ثمَّ تبريده دفعة واحدة، للقضاء على البكتيريا، وتلك العملية لا تغير من لون أو طعم اللبن بل يكون الأمر طبيعيّاً، أما منزوع الدسم فإنه يمر بأكثر من عملية معالجة، حيث يتعرض إلى درجة حرارة مرتفعة، إضافة إلى أنه يمر بأكثر من عملية لنزع العناصر غير المرغوب فيها؛ وبالتالي يفقد اللبن طعمه وقيمته.

لكن في النهاية، التغذية هي صورة متكاملة قد يتطلب الجسم في بعض الأحيان اللبن كامل الدسم، وقد تضطر في أحيان أخرى إلى اللبن خالي الدسم، لذلك انظر إلى الصورة الكبيرة واشرب ما تحتاج له.