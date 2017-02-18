تلقى العلاج بـ«كفى».. متعافٍ من الإدمان يروي قصته بـ«طريق الأذى» ورحلة التوبة

تواصل – نايف الحربي:

التحق الشاب أحمد، في العقد الثالث من العمر، بمركز الرعاية والتأهيل بجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة، بعد معاناة مع الإدمان هجرته خلالها زوجته وأطفاله، وكاد يفقد خلالها حياته ومستقبله.

قصة أحمد يرويها بنفسه حيث قال: “أدمنت المخدرات فأهملت عملي، ووالدتي التي رعتني وعانت من أجلي، بل وسَبَّبْتُ القلق والحزن لزوجتي وأطفالي، فزوجتي كانت تسيل دموعها كلما رأتني وأطفالي يختبئون مني ويتظاهرون بالنوم حتى لا أراهم، بل أصبحوا يتبولون لا إراديّاً وهم نائمون خوفاً مني، وفي نهاية المطاف هجرتني زوجتي وأخذت الأطفال معها، ومنعتني أسرتها من رؤيتهم واسترجاعهم”.

وأضاف: “اليوم الحمد لله، وبعد أن التحقت بمركز الرعاية والتأهيل بكفى وحظيت بالعلاج الدوائي والنفسي، لم تتغير حياتي وحسب بل أدخلت السرور على كل المقربين مني، ففرحة أمي بتوبتي لا تُوصف، وزوجتي عادت للمنزل وأطفالي باتوا لا ينامون إلا في حضني، فالحمد لله أن يسَّر لنا في هذا البلد المبارك أمثال جمعية كفى، والمستشفيات المتخصصة لعلاج الإدمان قبل فوات الأوان”.

من جهته، أكَّد مدير عام جمعية كفى بمنطقة مكة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، أن مركز الرعاية والتأهيل الذي انطلق منذ عامين يحوي العديد من القصص التي حوَّل أبطالها نهاياتها إلى سعيدة، بعد أن التحقوا بالمركز وتركوا رفقاء السوء والبيئة السلبية التي كانوا يعيشون فيها.

وأشار إلى أن المركز عالج حتى الآن 500 شخص من الذين تم إعداد برنامج متكامل لهم على مدى العام، منها رحلات اعتكاف إلى المدينة المنورة، وتمكينهم من أداء فريضتي العمرة والحج.