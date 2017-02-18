 جدة.. سقوط سيارة من أعلى جسر الميناء ووفاة قائدها​ (فيديو) | صحيفة تواصل الالكترونية

جدة.. سقوط سيارة من أعلى جسر الميناء ووفاة قائدها​ (فيديو)

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تواصل – جدة:

تُوفي أمس الثلاثاء، قائد سيارة جراء حادث تصادم نتج عنه سقوط مركبته من أعلى جسر الميناء في جدة وتحطمها بالكامل، فيما تضرَّرت مُقدِّمة إحدى السيارات المشتركة في الحادث.

وأظهر مقطع فيديو السيارة التي سقطت أسفل الجسر وهي مُحطَّمة بالكامل، ويُحيط بها رجال الدفاع المدني، وكذلك تجمهر عدد كبير من المواطنين والمقيمين حول الموقع.

وأوقف مرور محافظة جدة قائد إحدى السيارات الذي تسبَّب في الحادث وفق المعلومات الأولية، فيما تأثرت الحركة المرورية بسبب الحادث، وامتد الزحام لمسافات بعيدة؛ مِمَّا جعل إدارة المرور تفتح طرقاً بديلة.

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