خبير تقني يُحذِّر من خداع بعض أصحاب المحلات في بيع «الجوالات»

تواصل ـ الرياض:

نبَّه الخبير التقني ياسر العصيفير إلى أنَّ الكثير من الجوالات الذكية التي تُباع في بعض محلات الاتصالات مُستعملة مُسْبَقاً؛ على عكس ما يُروِّج لها أصحابها بأنها جديدة، كما أن بعضها مُثبَّت بها برامج مراقبة، داعياً مستخدميها لحذف البيانات عند شرائها، والتأكُّد أنها آمنة.

وقال العصيفير في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أحد الأصدقاء تَسَلَّم جوال آيفون جديداً من أحد محلات الاتصالات، واكتشف أنه استُعْمِل مُسْبَقاً بأكثر من شهر ونصف، وبرامج مثل: “الواتس”، و”اللاين” تعمل باسم آخر”.