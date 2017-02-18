ألمانيا تُغلق مسجداً بزعم زيارته من قِبل منفذ هجوم برلين

تواصل – وكالات:

أغلقت الشرطة الألمانية مسجد “فوسيلت” بحي “موابيت” بالعاصمة الألمانية برلين؛ بعد زعمها أن أنيس العمري منفذ هجوم برلين قد قام بزيارته.

وفوجئ المصلون، اليوم الثلاثاء، بإغلاق المسجد، وتعليق ورقة على الباب الخاص بأماكن الصلاة كُتِبَ عليها باللغتين الألمانية والتركية: “المسجد مغلق نهائياً”، كما تم إنزال اللافتات التي كانت معلَّقة على أبوابه.

وذكرت قناة “أر بي بي” الألمانية: أن مالك المنزل والجمعية المسؤولة عن إدارة المسجد اتفقا على إنهاء عقد الإيجار؛ نتيجة ضغوط من السلطات الألمانية، ويتردد أنه تم نقل الأثاث وسجاجيد الصلاة بالفعل.