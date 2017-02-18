«الجبير»: المملكة مُستعدة للمشاركة بقوات خاصة لمواجهة «داعش» في سوريا

تواصل – الرياض:

أعلن وزير الخارجية عادل الجبير، استعداد المملكة لإرسال قوات خاصَّة إلى سوريا لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الجبير في حوار مع صحيفة “زود دويتشه تسايتونج” الألمانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “إنَّ المملكة ودولاً خليجية أخرى أعلنوا الاستعداد للمشاركة بقوات خاصَّة بجانب أمريكا، وهناك دول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضاً لإرسال قوات إلى سوريا”.

وتابع قائلاً: “سوف ننسِّق مع الولايات المتحدة لمعرفة ما هي الخطة وما هو ضروري لتنفيذها، خَاصَّة أنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر وزير الدفاع بحكومته جيمس ماتيس بعرض خطة جديدة في غضون 30 يوماً لمكافحة تنظيم داعش”.

وتوقع الجبير عرض الخطط قريباً، لافتاً بشكل غير مباشر إلى إمكانية تسليم مناطق محرَّرة في سوريا للمعارضة، مؤكداً أن الفكرة الأساسية تكمُن في تحرير المناطق من داعش، مع ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة حزب الله، أو إيران، أو النظام السوري.