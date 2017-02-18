قادمة من الأردن للمملكة.. إحباط تهريب 200 ألف حبة كبتاجون مخدرة

تواصل – الرياض:

أحبطت فرق مكافحة المخدرات بمديرية الأمن العام في الأردن، تهريب 200 ألف حبة “كبتاجون” مخدرة مُخبأة بطريقة سرية داخل مركبة شحن عند منفذ العمري البري الأردني المُحاذي لمنفذ الحديثة البري في طريقها للمملكة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في “المديرية”: أنه تم ضبط الكمية إثر ورود معلومات بأن أحد الأشخاص يُرتب لتهريب مواد مخدرة خارج الأردن، ليتم جمع معلومات بعد عمليات مراقبة وتتبع، وتَمَكَّن الفريق من تحديد آلية وموعد تهريبها.

وقالت الإدارة: إنه في الزمن المحدد لتهريبها ولحظة وصولها للمعبر تمَّ إيقافها وضبط المشتبه به، وجرى تفتيش المركبة، وعثر بداخلها على 200 ألف حبة مخدرة أُخفيت بطريقة سرية، وأُحيلت القضية لمدعي عام أمن الدولة، بحسب “الرياض”.