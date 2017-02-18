 «بن زايد»: المملكة والإمارات يشكِّلان أكبر اقتصادَيْن عربيَّيْن بناتج محلي تريليون دولار | صحيفة تواصل الالكترونية

«بن زايد»: المملكة والإمارات يشكِّلان أكبر اقتصادَيْن عربيَّيْن بناتج محلي تريليون دولار

0
«بن زايد»: المملكة والإمارات يشكِّلان أكبر اقتصادَيْن عربيَّيْن بناتج محلي تريليون دولار

تواصل – وكالات:

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الإماراتي، الشيخ منصور بن زايد، إن: “حجم اقتصادي السعودية والإمارات يمثل ناتجاً محليّاً إجماليّاً يبلغ تريليون دولار”، مؤكداً على أهمية التكامل بين البلدين.

وأكَّد بن زايد خلال اجتماع سعودي إماراتي مشترك تحت اسم: “خلوة العزم”، في أبوظبي اليوم الثلاثاء: “نحن نشكل أكبر اقتصادَيْن عربيَّيْن ونسيجاً اجتماعياً واحداً.. لدينا قيادتان تريدان مزيداً من التعاون، وشعبان يطمحان لمزيد من التكامل”.

وتأتي اجتماعات “خلوة العزم”، التي وصفها بيان سابق نشرته كلٌّ من: وكالتي الأنباء السعودية والإماراتية، بأنها “استثنائية” كأول الأنشطة المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم الإعلان عنه في مايو بمدينة جدة.

ومِنْ المُقَرَّر أن تناقش جلسات “خلوة العزم” ثلاثة محاور استراتيجية بين البلدين، تختص بالجانب الاقتصادي، والجانب المعرفي والبشري، والجانب السياسي والعسكري والأمني.

شاهد ايضا

ارتفاع أسعار النفط في آسيا متأثراً بتراجع صادرات المملكة

ارتفاع أسعار النفط في آسيا متأثراً بتراجع صادرات المملكة

«تداول»: إدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية

«تداول»: إدانة مخالفين لنظام السوق ولوائحه التنفيذية

«بلومبرج»: المملكة سجلت أرقاماً قياسية بصادرات «النفط» العام الماضي

«بلومبرج»: المملكة سجلت أرقاماً قياسية بصادرات «النفط» العام الماضي

صادرات نفط المملكة تهبط لـ8 ملايين برميل يومياً في ديسمبر

صادرات نفط المملكة تهبط لـ8 ملايين برميل يومياً في ديسمبر

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>