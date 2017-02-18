البحرين.. الإطاحة بـ20 مطلوباً في قضايا إرهابية قبل هروبهم إلى إيران

تواصل – وكالات:

أعلنت الداخلية البحرينية في بيان لها اليوم الثلاثاء، القبض على 20 مطلوباً في قضايا إرهابية من بينهم 4 نساء قبل هروبهم إلى إيران، في عملية أمنية استباقية بعدة مناطق في البحرين.

وكشفت التحريات أن من بين المقبوض عليهم، “مطلوب واحد” أقر بقتله الملازم أول هشام الحمادي بطلق ناري في البلاد القديم بتاريخ 29 يناير 2017، واثنان متورطان في إنشاء مخزن سري لتصنيع المتفجرات، كما كشفت المعلومات أن 8 من المقبوض عليهم، تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المواد المتفجرة في كل من إيران والعراق.

وتشير التفاصيل إلى:

أولا: المقبوض عليهم المتورطون في تنفيذ عملية تهريب السجناء وإيواء المطلوبين والعناصر الهاربة والتستر عليهم، وهم:

1- صادق أحمد منصور أحمد(27 عاما)

2- أميرة محمد صالح عبدالجليل”35 عاما”

3- فاتن عبدالحسين علي ناصر “41عاما”

4- حميدة جمعة علي عبدالله”40 عاما”

5- منى حبيب إدريس صالح”46 عاما”

6- محمد صالح عبدالجليل أحمد “65 عاما”

7- عبدالشهيد أحمد علي الشيخ”37 عاما”

8- أحمد حسن رضي”23 عاما”

9- أبو الفضل محمد صالح عبدالجليل”24 عام”

ثانياً: “مجموعة الدير” والمتورطة في تنفيذ عدد من الجرائم الإرهابية المختلفة:

1- جعفر ناجي رمضان علي حميدان”22 عاما”

2- يوسف حسن محمد حسن “22 عاما”

3- علي حسن عبدعلي حماد”30 عاما”

4- محسن أحمد علي محمد النهام”24 عاما”

5- محمد حسن عبدعلي النهام “46 عاما”

ثالثاً: المقبوض عليهم المتورطون في قضايا إرهابية مختلفة:

1- أحمد عيسى أحمد عيسى الملالي”23 عاما” أقر بقتل الضابط هشام الحمادي بتكليف من الإرهابي الهارب للعراق حسين داوود

2- أحمد علي أحمد يوسف”20 عاما” أنشأ في منزله مخزنا سريا للمتفجرات.

3- سلمان محمد سلمان منصور”31 عاما”

4- حسين محمد سلمان منصور”36 عاما” قام الاثنان بتوفير هواتف ثريا تساعد على هروب المطلوبين.

5- حسين عيسى أحمد علي الشاعر “34 عاما” تلقى تدريبات عسكرية في إيران

6- هاني يونس يوسف علي “21 عاما” ساعد مع متهم آخر في إنشاء مخزن سري للمتفجرات.

وقد باشرت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وإحالة المقبوض عليهم إلى النيابة العامة.