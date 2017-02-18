«الإنذار المبكِّر» ينبِّه: سحب ممطرة وغبار يعيق الرؤية على 7 مناطق بدءاً من الغد

تواصل – سعود الخالد:

نبه النظام الآلي للإنذار المبكر، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، إلى تكون تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مناطق الرياض، وحائل، والشرقية، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، وتبوك.

وأشار الإنذار المبكر، عبر حسابه على “تويتر”، إلى تكون تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، يصحبها نشاط الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية بسب الغبار، لافتاً إلى ابتداء الحالة من الساعة الثالثة غداً الأربعاء، وتستمر حتى مساء يوم الجمعة المقبل – بمشيئة الله -.