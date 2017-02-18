أمير القصيم: معهد «سرب» للتدريب على قيادة القطارات وصيانتها مفخرة للوطن

تواصل – راضي الزويد:

أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” متميزٌ بتجهيزاته على مستوى الشرق الأوسط، مؤكداً أن ذلك جاء بدعم من قبل حكومتنا الرشيدة تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وحرص المسؤولين فيه، الذين أوجدوا المدربين المتميزين من الدول المتقدمة؛ ليخرج المتدرب على علم متميز وشامل في مجال صيانة وقيادة وإدارة الخطوط الحديدية، مفتخراً بالشباب المتدربين والخريجين الذين يديرون كل هذه الأجهزة الحديثة في مجال السكك الحديدية، مفيداً أن هذا هو المكسب الحقيقي، الذي أُنشئ من أجله المعهد، داعياً الجميع إلى تسليط الأضواء على هذا المعهد، وإبراز كل ما يتميز به.

جاء ذلك في كلمة سمو أمير منطقة القصيم اليوم، خلال زيارته للمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” في مدينة بريدة، لافتتاحه، وتخريج أول دفعتين من متدربي المعهد، الذين بلغ عددهم 88 خريجاً.

وتجول سموه في أقسام المعهد وما يحتويه من مرافق تدريبية وتعليمية؛ لتشغيل وصيانة وصناعة الخطوط، وغيرها من المهام التابعة للخطوط الحديدية، التي هي بأيدٍ سعودية كاملة.

وقال سمو الأمير فيصل بن مشعل بهذه المناسبة: ‘‘اعتبر هذا اليوم هو من أيام الوطن، من خلال زيارتي للمعهد، وتخريج أول دفعتين من هؤلاء الشباب المتميزين الذين يخدمون الوطن، والاطلاع على ما يحتويه هذا المعهد من معدات، ومتدربين ووسائل للتدريب بجميع أنواعها، التي تهيئ وتدرب أبناءنا على القطارات والسكك الحديدية، مفتخراً سموه بذلك‘‘، مشيراً إلى أن هذا المعهد تميز عن غيره من المعاهد الأخرى بوجود تخصصات لا تتوفر إلا فيه مثل تخصص قيادة القطارات، كاشفاً سموه أنه حينما يكون هناك دفعة أخرى للتخرج سيكون متواجداً بإذن الله تعالى؛ لأنَّ هؤلاء الخريجين لهم حق علينا؛ لأنَّهم من أبناء الوطن الذين نعتز بهم.

وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بآيات من الذكر الحكيم، ثمَّ عَرْض مرئي عن الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” الفكرة، والنشأة، والتطور.

عقب ذلك ألقي رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح بن محمد الرميح بهذه المناسبة، كلمة رحب فيها بسموه، مفتخراً أن هذا المعهد هو أول معهد متخصص في التدريب على صناعة الخطوط الحديدية في المملكة، وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي تم بناؤه على شراكة استراتيجية بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، موجهاً شكره لمعالي محافظ المؤسسة؛ على تعاونهم الدائم نحو إنجاح مسيرة المعهد والوصول به إلى ما نحن عليه اليوم بحمد الله.

وقال الدكتور الرميح: “تشهد الخطوط الحديدية نقلة غير مسبوقة في عهد خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – عادّاً تأهيل أبناء المملكة لتولي زمام إدارة وتشغيل وصيانة مرافق هذا القطاع كافة، واجباً وطنياً يقع على عاتق المسؤولين جميعهم، داعياً إلى ضرورة الاهتمام بتطوير السكك الحديدية التي من هذا المنطلق تم إنشاء هذا المعهد؛ ليكون مركزاً رئيسيّاً للتدريب والتأهيل لوظائف هذا القطاع”.

وأضاف الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية: حَالِيّاً يتم التدريب على عدد من التخصصات التي تضم قيادة القطارات، والإشارات، والتحكم، وصيانة القاطرات والعربات، وخدمة الركاب، كاشفاً أنه التحق بالمعهد أكثر من 300 متدرب، واليوم نحتفل بتخريج دفعتين هما الأولى والثانية وعددهم 88 خريجاً، قضوا في المعهد قرابة السنتين والنصف، مؤكداً أن افتتاح سموه لهذا المعهد، يأتي تَزَامُناً مع تدشين الشركة الأحد القادم المرحلة الأولى لخدمات نقل الركاب على مشروع قطار الشمال، حيث ستغطي هذه المرحلة، رحلات بين كل من: الرياض، والمجمعة، والقصيم.

إثر ذلك، رحب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في كلمته بالجميع، شاكراً سموه على رعايته لحفل افتتاح المعهد، وتخريجه للدفعتين، الذي يؤكد اهتمام سموه بالشباب، وحرصه على تمكينهم من فرص العمل، ودعمه لكل ما يلبي احتياجاتهم، ويحقق طموحهم، مهنئاً الخريجين بما حققوه من نتائج طيبة، مذكراً الخريجين بأن الوطن ينتظر منهم المشاركة الجادة والمنافسة، والحضور في ميادين العمل.

وأوضح الدكتور الفهيد: أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تَعُدُّ القطاعين العام والخاص شريكاً مسؤولاً في التدريب والتوظيف، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك قامت الشراكات الاستراتيجية في مشاريع تهدف لتوسيع قاعدة التدريب وتنوعيه، مثل هذا التعاون مع شركة “سار” الذي أثمر مشاريعَ ناجحة مع الخطوط الحديدية في التأهيل والتوظيف، مهنئاً الخريجين في المعهد، وحاثّاً إياهم ببذل المزيد من الجهد، والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

بعد ذلك، كرَّم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الخريجين، والتُقطت الصور التذكارية لهم مع سموه.

عقبها، تسلَّم سمو أمير منطقة القصيم درعاً تذكارية بهذه المناسبة من معالي رئيس هيئة النقل العام الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الدكتور رميح بن محمد الرميح.