الجوف.. «الصقور السعودية» تستعرض إمكاناتها ببحيرة دومة الجندل لـ 3 أيام

تواصل – أحمد الرمال:

بدأ عصر أمس الأول استعراض سرب طائرات الصقور السعودية، فوق بحيرة دُومَة الْجَنْدَلِ بمنطقة الجوف، وقدمت أولى عروض الطيران والاستعراض الجوي بعدد من الطائرات.

وقدَّم سرب الصقور السعودية عروضاً مختلفة ومتنوعة وسط حضور كبير من الأهالي؛ للاستمتاع بالعروض الجوية في سماء البحيرة، وتنوعت العروض بين تشكيلات الالتفاف بواسطة السرب، وتشكيل الانفجار، وتشكيل القلب، وبعض الحركات التي حظيت بإعجاب الحضور.

وتأتي عروض الصقور السعودية ضمن التعاون مع نادي الجوف للرياضات الجوية، والذي قدَّم في الفترة السابقة عدداً من الرياضات الجوية، كالقفز الحر، والطيران الشراعي، والذي أشرف عليها ضمن فريق متكامل.