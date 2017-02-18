مخترع سعودي يبتكر حجرة إطفاء ذاتية لمكافحة حرائق آبار النفط (فيديو)

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نجح المخترع السعودي عشوان الدوسري، في ابتكار اختراع ذكي يعمل على إطفاء الحرائق الصعبة مثل الحرائق التي تشتعل في آبار النفط والغاز.

وقال “الدوسري في حديث مع ‘‘قناة الجزيرة‘‘: ‘‘إن الاختراع جاء بعد ملاحظته جميع الطرق التقليدية تعمل على أحد عناصر الحريق الثلاثة: الحرارة، والوقود، والأكسجين، بينما اختراعه (حجرة الإطفاء الذاتية) يعمل على كسر سلسلة التفاعل الكيميائي بطريقة مزدوجة؛ بحيث يقضي على عناصر الحريق الثلاثة في وقت واحد‘‘.

وأضاف: أنه أجرى أربع دراسات تجريبية على اختراعه، متوقعاً أن يدر المشروع القائم على اختراعه أرباحاً كبيرة تتجاوز 400 مليار ريال (أكثر من 106 مليارات دولار) إذا أُدير بالطريقة الصحيحة.

من جهةٍ أخرى، أشار الدوسري إلى اختراع آخر، حاضنة الطائرات المتحركة للهبوط الاضطراري الذي حصل على براءة اختراع، وعلى الميدالية الذهبية في المعرض العالمي للمختَرِعِين بألمانيا، وهو يحل ثلاثاً من مشاكل الطائرات في هبوطها الاضطراري، في حال تعذر نزول الإطارات، أو عدم صلاحية مكابح الإطارات، أو عدم صلاحية المدرج بسبب الثلوج، أو الأمطار.

ولفت المخترع السعودي إلى أنه اخترع أيضاً مخرجاً للطوارئ كنموذج للإخلاء السريع، وهو نظام إلكتروني متكامل يعمل حين تكون كافة الأبواب مغلقة، وقد عُمِلَتْ له دراسة في جمعية الهلال الأحمر السعودي، وبحسب الدوسري، فإنه يمكن أن يفيد في عملية إخلاء المصابين والمسعفين.