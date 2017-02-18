آبل تقدم 4 أجهزة جديدة من iPad مارس المقبل

تواصل ـ وكالات:

كشف تقرير جديد أن شركة آبل ستنظِّم حدثاً آخرَ خلال شهر مارس للإعلان عن مجموعة جديدة من أجهزة آيباد اللوحية، ويأتي ذلك الإعلان متَزَامِناً مع دعوات أرسلتها الشركة لحضور مؤتمرها للمطورين WWDC الذي ستجرى فعالياته في شهر يونيو المقبل.

وستطلق الشركة 4 أجهزة آيباد في هذا الحدث، ولا يتوقع أن تكون جميعها ضمن فئة Pro، فربما تطلقهم الشركة تحت اسم فئة جديدة.

ووَفْقاً لما نشره موقع MacRumors الأمريكي، فإن شركة أبل تخطط لتعزيز خط إنتاج أجهزة iPad Pro بأربعة أجهزة جديدة، حيث سيكون هناك تحديث لأجهزة آيباد برو بقياسى 9.7 و12.33 بوصة، مع طرح نموذج جديد بقياس 7.9 بوصة، وآخر بمواصفات وسعر راقٍ بقياس 10.55 بوصة.

وذكر التقرير، أن نسخة 10.5 الجديدة ستمتلك شاشة من الحافة إلى الحافة، مع اختفاء زر القائمة الرئيسية، وسيكون الأغلى سعراً لهذا السبب في حين أن نموذج 7.9 بوصة يُعْتَبَر في الأساس بديلاً عن جهاز iPad mini 4.