وسائل إعلام أمريكية تضغط على «FBI» للكشف عن تكلفة فك تشفير الآيفون

تواصل – وكالات:

تحاول وسائل إعلام أمريكية معرفة المبالغ التي أنفقها مكتب التحقيقات الفيدرالي؛ لفك تشفير هاتف الآيفون التابع لمنفذ هجوم كاليفورنيا الأخير سيد فاروق.

وقال موقع ‘‘BBC‘‘ البريطاني: ‘‘إن مالك صحيفة ‘‘USA Today‘‘ قدم مذكرات قضائية لإجبار الحكومة على الكشف على وجه التحديد عن تكلفة فك تشفير أجهزة أبل.

وأضاف الموقع، أن المكتب الفيدرالي كان يسعى وراء معلومات لا تحمل أي أهمية، ولا يوجد مبرر كافٍ على الاستمرار في حجب المعلومات.

وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي، حتى الآن، عن الكشف عن الشركة الأمنية والأفراد الذين ساعدوه في التغلب على المزايا الأمنية التي تضعها أبل داخل الآيفون والتي تمنع أي شخص من اختراق الهاتف، أو فتحه إلا المستخدم نفسه.

ووَفْقاً للفريق القانوني الذي يمثل وكالات الأنباء، فتقاسم هذه المعلومات من غير المحتمل أن يكشف عن أي تفاصيل حساسة تساعد في اختراق الآيفون، وأضافوا: أن الإفراج عن هذه المعلومات يُعَدُّ من صميم حرية قانون الإعلام؛ إذ يسمح للجمهور بتقييم النشاط الحكومي.