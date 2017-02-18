3 خطوات تساعدك في الحصول على تعويض من أضرار «السيول»

تواصل – الرياض:

أوضح المحامي فضل بن شامان، اليوم الثلاثاء، أن الجهات الحكومية وضعت 3 خطوات أساسية؛ لإثبات الضرر من السيول والمطالبة بالتعويض.

وقال شامان: ‘‘إن الخطوة الأولى تمثلت في تشكيل لجان ترأسها إمارة المنطقة لحصر الأضرار، واستقبال طلبات المتضررين والرفع بها إلى وزارة المالية، التي سبق لها أن أطلقت في موقعها خدمة الاستفسار الإلكتروني للمتضررين من السيول والأمطار‘‘ بحسب ‘‘العربية نت‘‘.

وتابع: الخطوة الثانية، تتمثل في حصول المتضرر على التعويض، إذا كان التأمين شاملاً الكوارث الطبيعية، مؤكداً أن الدولة كفلت حقوق المتضررين بموجب نص المادة 27 من النظام الأساسي للحكم التي نصت على أن: (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ)”.

وأضاف شامان، أن الخطوة الثالثة: تتمثل في رفع دعوى على الجهات المتسببة بالضرر، وتكون لدى ديوان المظالم للمطالبة بحق المسؤولية التقصيرية عند توافر أركانها، وهو أشهر الأسس التي يتحقق التعويض بناءً عليها، كأن يكون هناك خطأ حصل من جهة معينة وترتب عليه ضرر موجب للتعويض، لكن إذا كان هناك تهور واستهتار من المتضرر؛ فإنه لا يستحق التعويض لأنه وقع إهمالٌ في الحادثة.