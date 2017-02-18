واشنطن.. معارضون إيرانيون يتهمون «الكونجرس» بتجاهل اختراق «طهران» للإعلام الأمريكي

تواصل – سامر محمد:

طالبت مجموعة مكونة من 100 معارض إيراني بارز، الكونجرس الأمريكي بفتح تحقيقات في الجهود السرية من قبل النظام الإيراني للتأثير على السياسة الأمريكية مستخدمة شبكة من جماعات الضغط والأخبار الدعائية في الخدمة الموجهة باللغة الفارسية من إذاعة صوت أمريكا ‘‘فويس أوف أمريكا‘‘؛ وذلك وَفْقاً لرسالة أرسلت إلى أعضاء في الكونجرس، وحصل عليها موقع ‘‘واشنطن فري بيكون‘‘ الأمريكي.

وأشار الموقع إلى أن تلك المجموعة من المعارضين الإيرانيين البارزين، أكَّدت أن الكونجرس لا يبذل ما يكفي من جهد لفضح جهود جماعات الضغط الإيرانية في العاصمة واشنطن وكذلك شبكة النظام الدعائية.

ووَفْقاً لمجموعة المعارضة، فإن هناك مجموعات من الإيرانيين الأمريكيين يتحدثون عن أنهم يمثلون المصالح الأمريكية، ويحسنون صورة النظام في البيت الأبيض والكابيتول هيل.

كان الموقع قد رصد بالفعل عِدَّة مرات تلك الادعاءات عن أن الخدمة المقدمة بالفارسية من ‘‘فويس أوف أمريكا‘‘ مخترقة من قبل موالين للنظام الإيراني الذين يسعون لتغطية الأحداث بشكل يصب في صالح طهران، ومن بين المواقف التي تم رصدها، منع معارض إيراني من الظهور على الخدمة الفارسية من الإذاعة؛ بسبب آرائه المعارضة للنظام.

تأتي الرسالة في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لاتخاذ نهج أكثر صرامة ضد إيران لانتهاكاتها المتكررة للقرارات الدولية التي تحكم الاتفاق النووي.

ويتهم المعارضون الإيرانيون المسؤولين الأمريكيين باللين الشديد تجاه النظام الإيراني، وتجاهل جهود إيران السرية لجعل الدبلوماسية الأمريكية أكثر سخاءً لطهران.